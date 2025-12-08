嘉士伯称消费者重性价比 「着重体验而非数量」拟在港推沉浸式活动抢客

中国啤酒市场今年略为回暖，嘉士伯亚洲区商业副总裁Arindam Varanasi表示，正积极推动高端发展，但由于经济前景仍不明朗，消费者开始重视「性价比」，该集团未来定价策略需审慎及灵活评估，并会靠提供体验以推动增长。香港方面，会进一步加强啤酒在高端餐饮的市场机遇，并提供沉浸式体验活动，以接触更多客户群。

Arindam表示，受到通胀及宏观经济不明朗影响，消费者购买啤酒变得审慎，更加重视性价比，并对价格亲民的高端、具特色酒类更感兴趣，并说：「他们更加着重体验而非数量」。

高端产品为集团收入主力

嘉士伯集团拥有嘉士伯、可伦堡1664、狮威等多个啤酒品牌，去年初推出「嘉速扬帆」策略，旨在推动品牌高端发展。Varanasi指出，目前高端产品成为收入主力，而该集团继续投入，寻求从每个品牌的细分市场提升份额。

Varanasi称，虽然投资成本仍然波动，但仍会仔细评估是否将上游成本转嫁予消费者，将会严格控制成本，以及为消费者提供价值。他举例指，1664品牌在亚洲引入颂扬个性、文化和创造力的营销概念，配合亚洲节日氛围。

对于香港市场，他指出，本港的啤酒市场成熟及价值导向，消费者往往追求国际品牌、高端体验及与生活方式相关的产品，亦是嘉士伯亚洲高端定位的战略枢纽之一。他称，香港不止传统的零售渠道及餐饮场所，「也拥有充满活力的酒吧文化，当中不乏世界顶级酒吧」，进一步加强啤酒在高端餐饮场合的市场机遇，该集团亦会在港提供沉浸式体验活动，接触更多客户群。