中国亿万富豪470名 仅次美国 瑞银：全球亿万富翁数量创新高

据星岛环球网报道，瑞银集团(UBS)12月4日发布研究报告显示，受科技公司估值飙涨和全球股市上涨推动，全球亿万富翁数量在2025年再创新高。

这份《2025年瑞银亿万富豪报告》中称，在过去一年间，全球资产超过10亿美元的亿万富豪增加了8.8%，达到2919名，总财富亦创下新高，达15.8兆美元，约123.2亿港元。

今年亚太区迎来显著回升，亿万富豪人数从981名增至1036名，增幅居全球之首，中国共有470名亿万富豪，仅次于美国的924人。

瑞银集团称，2025年诞生的新晋白手起家亿万富翁来自各个领域，其中包括中国蜜雪冰城的张红超兄弟，以及加密货币亿万富翁孙宇晨。

瑞银财富管理亚洲区主席兼亚太区联席主管卢彩云表示，随著今年初DeepSeek大型语言模型发布及「中国制造」科技故事重燃热潮，大中华区科技亿万富豪强势回归，其财富增长呈上升趋势。

报告指出，今年亚太区亿万富豪总财富成长11.1%至4.2兆美元，中国内地仍在亚太区占据领先地位，新增财富3,214亿美元，至1.8兆美元；中国香港76名亿万富豪，总财富增加至3,280亿美元。

卢彩云称，内地香港财富可持续增长，即使中国经济放缓，但相对于全球其他地区，仍是增长最快的其中一个地区，而科技领域仍然有很大的发展机遇，约300多家企业来港排队上市，当中有不少来自新经济领域与科技产业，因此继续看好新经济发展，特别是量子、机械人科技、人工智慧、机械人技术领域和科技领域等科技领域。