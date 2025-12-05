Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国亿万富豪470名 仅次美国 瑞银：全球亿万富翁数量创新高

商业创科
更新时间：16:00 2025-12-05 HKT
发布时间：16:00 2025-12-05 HKT

据星岛环球网报道，瑞银集团(UBS)12月4日发布研究报告显示，受科技公司估值飙涨和全球股市上涨推动，全球亿万富翁数量在2025年再创新高。

这份《2025年瑞银亿万富豪报告》中称，在过去一年间，全球资产超过10亿美元的亿万富豪增加了8.8%，达到2919名，总财富亦创下新高，达15.8兆美元，约123.2亿港元。

今年亚太区迎来显著回升，亿万富豪人数从981名增至1036名，增幅居全球之首，中国共有470名亿万富豪，仅次于美国的924人。

瑞银集团称，2025年诞生的新晋白手起家亿万富翁来自各个领域，其中包括中国蜜雪冰城的张红超兄弟，以及加密货币亿万富翁孙宇晨。

瑞银财富管理亚洲区主席兼亚太区联席主管卢彩云表示，随著今年初DeepSeek大型语言模型发布及「中国制造」科技故事重燃热潮，大中华区科技亿万富豪强势回归，其财富增长呈上升趋势。

报告指出，今年亚太区亿万富豪总财富成长11.1%至4.2兆美元，中国内地仍在亚太区占据领先地位，新增财富3,214亿美元，至1.8兆美元；中国香港76名亿万富豪，总财富增加至3,280亿美元。

卢彩云称，内地香港财富可持续增长，即使中国经济放缓，但相对于全球其他地区，仍是增长最快的其中一个地区，而科技领域仍然有很大的发展机遇，约300多家企业来港排队上市，当中有不少来自新经济领域与科技产业，因此继续看好新经济发展，特别是量子、机械人科技、人工智慧、机械人技术领域和科技领域等科技领域。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
影视圈
3小时前
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
22小时前
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
楼市动向
10小时前
《同事三分亲》女星富商老公尖沙咀大炒车  Tesla座驾遭拦腰猛撞损毁严重  救护车赶到急送院
影视圈
5小时前
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
社会
3小时前
01:17
湾仔8旬妇由外佣陪同买餸挨旅巴撞卷车底亡 62岁司机涉危驾被捕
突发
5小时前
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
9小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
22小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
3小时前