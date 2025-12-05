券商大开实体店吸内地及长者客 杀入荃湾屯门等民生区 「有些客倾向面对面交流」

在网购、在家办公（WFH）等普及下，不少企业都缩减门店以节省开支，但互联网证券商则反其道而行，乘大市和新股市场畅旺，以及地产市道低迷下极速开新舖，此趋势有望延续至明年。当中有证券商在5个月内增设6间门店，除了尖沙咀、铜锣湾等传统游客旺区外，部分证券商更在荃湾、屯门和将军澳等民生区插旗，实行大小通吃。有学者认为，这些证券商旨在吸纳内地客和本地长者客。

盈立证券5个月增6间门店

翻查资料，周大福控股旗下互联网券商盈立证券（uSMART）在开业时，已于上环设有实体服务中心，而自今年6月，新增的实体服务中心高达6间，分别位于上水、落马洲、西九龙、尖沙咀、铜锣湾及荃湾。

除了以数量取胜外，证券商开始为开店添新意。长桥证券今年9月底在港开设首间门店Longbridge Cafe，为旗下品牌旗舰店，融入咖啡店和夜间酒吧等新颖元素，更扬言未来两年会开设至少8间咖啡店，体现其看好香港资本市场。

富途证券董事总经理谢志坚表示，自2023年起已积极进行实体店布局。

设财富中心开拓高阶市场

此外，多间券商设立财富中心，务求开拓更大的高阶客户市场。富途证券董事总经理谢志坚表示，自2023年起已积极进行实体店布局，铜锣湾旗舰店内设置「私人财富中心」。透过富途实体店、「牛牛圈」互动互补、将网上科技效率与实体服务体验支持深度结合，打造面对面、可交流、可学习的投资社交空间，协助投资者把握资产配置机遇。

盈立证券回复本报查询指，受惠市场交投旺盛，特别新股热潮推动下，该公司本月全球用户已突破百万户，加上市场渗透率持续上升，因此开设多间实体服务中心，为投资者打造实体的互动交流空间及学习平台，提供面对面沟通渠道。该行计划明年首季分别在金钟、屯门及大围增设3个实体服务中心，当中金钟更是首个财富中心，为高净值客户提供专属空间。

互联网券商开店情况。

称开设实体店更贴近客户

华盛证券则解释，开设实体店是希望能更贴近客户。虽然互联网证券商的核心业务是网上操作，但有些客户无论是开户、咨询还是技术支援，更倾向于面对面交流，而该公司选址为荃湾、沙田和屯门，正是希望深入社区。对于同行大量增设门店，该公司认为这反映市场对实体服务需求正在增加。

港股今年以来价量齐升，根据联交所网站显示，于今年10月底，证券市场市值为48.1万亿元，较去年同期35.2万亿元上升37%。上月平均每日成交金额为2,749亿元，较去年同期的2,550亿元上升8%。至于新股市场旺丁又旺财，今年首10个月有81只新股，按年增加5成；集资额约2,159.8亿元，大增近2.1倍。4大会师行均预计，本港今年可夺回全年全球新股市场首位。

学者：难免与传统券商抢客

中大刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量认为，互联网券商开设实体店是为了吸纳内地人和长者，因为不少长者为高资产净值客户，但不懂得使用科技。他指出，作为证券商，不可以单边销售产品和服务予客户，而是需要建立一个群体。因此，互联网券商藉开店建立一个沟通场所，令客户更加放心，又可以吸纳一班忠实支持者。它们会在门店公布最新消息、推广产品，时常在举办讲座等活动后，鼓励参与者开设户口。

他又称，本港证券业市场已饱和，而互联网证券商朝实体客户方向扩张，无可避免与传统证券商抢客竞争。

记者：邓唐文

