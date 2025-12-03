Anthropic传准备IPO 最快2026年上市 估值料高近3500亿美元

据英国《金融时报》引述消息透露，AI初创公司Anthropic正开始为其IPO作准，并最快可能在2026年上市。据悉，Anthropic曾与大型投资银行讨论过潜在的IPO计划，预计估值达3,000亿至3,500亿美元，但目前尚未选定承销商。

获微软及Nvidia投资承诺加持

报道指出，Anthropic上月获得来自微软和Nvidia的150亿美元投资承诺，有望成为Anthropic推动IPO的一部份。另一方面，Anthropic劲敌OpenAI在去年10月估值已达到5,000亿美元，因此上述两家AI公司一旦落实IPO，或将创下美国科技初创公司新纪录。

Anthropic发言人则回应称，对于像Anthropic这样规模和收入水平的公司，有效地像上市公司一样运作是相当普遍的做法，但强调尚未就何时、甚至是否上市做出任何决定，目前也没有任何消息可以分享。