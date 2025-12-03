澳门通与支付宝合作 正式在澳门推出MPay「碰一下」 每日推优惠吸客

澳门通与支付宝合作，正式在澳门推出MPay「碰一下」支付。同时，为加速在澳门普及，即日起至12月底推出优惠，用户每日首笔使用MPay「碰一下」支付可减3澳门元，且当月每天也有优惠，覆盖日常购物、餐饮等消费场景。

「碰一下」是支付宝于2024年7月在中国内地推出、采用近场通信（NFC）及条码支付技术，用户毋须事先打开App，只需解锁手机后轻触商家「碰一下」收款设备即可进行支付。该功能上线仅一年多，用户规模便突破2亿，覆盖全国逾400个城市、5,000余个品牌及千万门店。

手机解锁状态才完成交易

值得注意的是，该功能需在手机解锁状态下才能完成交易。若手机处于熄屏或未解锁状态，即使贴近设备也不会触发支付，确保用户支付过程安全可靠。

早于今年1月，澳门通已联合支付宝率先将「碰一下」服务引入澳门，并在金沙中国旗下威尼斯人、巴黎人及伦敦人等度假区落地。经过近一年拓展，目前该服务已覆盖全澳上千间商户门店，涵盖餐饮、商超、百货零售等多个行业，并进驻大三巴牌坊、官也街、关闸等热门旅游区及核心商圈。