Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳门通与支付宝合作 正式在澳门推出MPay「碰一下」 每日推优惠吸客

商业创科
更新时间：12:45 2025-12-03 HKT
发布时间：12:45 2025-12-03 HKT

澳门通与支付宝合作，正式在澳门推出MPay「碰一下」支付。同时，为加速在澳门普及，即日起至12月底推出优惠，用户每日首笔使用MPay「碰一下」支付可减3澳门元，且当月每天也有优惠，覆盖日常购物、餐饮等消费场景。

「碰一下」是支付宝于2024年7月在中国内地推出、采用近场通信（NFC）及条码支付技术，用户毋须事先打开App，只需解锁手机后轻触商家「碰一下」收款设备即可进行支付。该功能上线仅一年多，用户规模便突破2亿，覆盖全国逾400个城市、5,000余个品牌及千万门店。

手机解锁状态才完成交易

值得注意的是，该功能需在手机解锁状态下才能完成交易。若手机处于熄屏或未解锁状态，即使贴近设备也不会触发支付，确保用户支付过程安全可靠。

早于今年1月，澳门通已联合支付宝率先将「碰一下」服务引入澳门，并在金沙中国旗下威尼斯人、巴黎人及伦敦人等度假区落地。经过近一年拓展，目前该服务已覆盖全澳上千间商户门店，涵盖餐饮、商超、百货零售等多个行业，并进驻大三巴牌坊、官也街、关闸等热门旅游区及核心商圈。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
18小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
22小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
23小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民陆续回家执拾
突发
3小时前
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
2小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
21小时前
大埔宏福苑五级火︱宏昌阁婆婆与外佣同遇难 女儿哀诉骤失至亲经历吁生者振作
大埔宏福苑五级火︱宏昌阁婆婆与外佣同遇难 女儿哀诉骤失至亲经历吁生者振作
突发
10小时前
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
饮食
19小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
21小时前
大埔宏福苑五级火︱菲佣原拟圣诞返乡团聚却葬身火海 遗下10岁儿子：盼长大做消防员
02:39
大埔宏福苑五级火︱菲佣原拟圣诞返乡团聚却葬身火海 遗下10岁儿子：盼长大做消防员
即时国际
11小时前