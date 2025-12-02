阿里推新版Qwen-Image 首度接入千问App

据内媒报道，阿里巴巴（99988）发布图片产生与编辑模型Qwen-Image更新，并首度接入千问App，用户可无限次免费使用。新模型在影像编辑中维持了更高的一致性，并在多视角转换、多影像融合、多模态推理等方面取得突破进展。

Qwen-Image基础版早前在用于通用影像生成的GenEval、DPG和OneIG-Bench，以及用于影像编辑的GEdit、ImgEdit和GSO等多个基准测试中均取得了最先进的性能，展现出其在影像生成与影像编辑方面的强大能力。

