内地两大房产数据提供商突停发11月资料 或加剧内房不确定性

万科（2202）拟将境内债展期及引发市场忧虑之际，内地两大民营的房地产数据提供商克而瑞和中国指数研究院，均未有按时发布11月大型房企销售数据；上述两间机构通常会在每月最后一天公布百强房企销售总额数据，而且此次没有提供任何解释。

大行普遍持悲观态度

据彭博报道，中国私人机构统计的数据是衡量新建住宅市场的重要指标，因为它们通常比官方数据提到2至3周发布。彭博行业研究高级地产分析师Kristy Hung指出，有关数据的缺失可能会加剧内房行业状况的不确定性，同时11月数据可能会出现大幅下降。

自第二季以来，中国房地产市场销售持续疲软，目前全球各大银行依然对中国房地产市场持悲观态度。瑞银预计，中国房价至少再下跌两年，主要城市的二手房价格也大幅下跌，料较高位跌三分一以上。惠誉上个月则警告称，新建房屋销售面积可能还会再下降15%至20%，意味银行与房地产相关的不良债务在明年仍可能相当高。