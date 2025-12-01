Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

跨境债券回购助增人币流动性 成本港固收及货币市场发展重大举措

商业创科
更新时间：05:57 2025-12-01 HKT
发布时间：05:57 2025-12-01 HKT

离岸人民币业务发展将是香港迈向为全球固定收益及货币中心一大助力。在《固定收益及货币市场发展路线图》发布后翌日，金管局与内地相关金融监管部门随即公布推出跨境债券回购业务，属《路线图》扩大离岸人民币业务的措施内容。汇丰及渣打均认为这是重大举措，大大提升离岸人民币的流动性，有助推动本港固收及货币市场发展。

《路线图》在扩大离岸人民币业务方面，提出的措施包括扩大离岸人民币应用，以及完善互联互通机制，提升离岸人民币流动性和增加人民币相关产品供应。

提升所持人币债券价值

汇丰资本市场及证券服务香港区主管黄子卓认为，债券回购业务是推动本港固收及货币市场发展的重要举措，因在岸资金市场开放予境外投资者参与，助其以稳定成本管理人民币流动性，从而加强风险管理，提升所持人民币债券价值。

黄子卓又认为，在安全可控的前提下，可继续推进人民币融资；释放内地庞大存款基础的投资需求，以及持续深化债券通北向通离岸市场回购，进一步扩大离岸人民币流动性。

并非只开放予一小撮人

渣打中国开放及人民币国际化团队主管吴雅思指，跨境债券回购业务是内地金融市场开放的重大举措，因是次并非只开放予一小撮人，而是开放予所有投资者。当然人民币境外生态圈尚待完善，如离岸国债期货等。若更多大宗商品交易以人民币结算，将有效推动人民币广泛应用。

吴雅思保守估计，现时有些企业以人民币出单的占比约为10%，当企业有人民币收入，自然衍生不同的人民币境外应用场景。她冀「做到一讲人民币，（啲人）就谂起去香港」。

相关文章：港激活债市首要吸引散户 需更多平台兼降入场费 「市场要有交易才可」

