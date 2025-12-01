港激活债市首要吸引散户 需更多平台兼降入场费 「市场要有交易才可」

香港作为国际三大金融中心之一，近年被邻近新加坡急起直追发起挑战。证监会及金管局早前发布《固定收益及货币市场发展路线图》，冀把本港打造成全球固定收益及货币中心，有专家提议债市可引入散户参与，激活二级市场；港股在近年经历「恶劣天气不停市」及新股回拨改制后，势逐步延长交易时间，以便与国际接轨；而在新股及市况畅旺下，不少互联网券商均杀入社区，冀吸纳更多内地及长者客源。本报将一连三日，以引资入债市、变革谋出路及新股寻金梦作方向，剖析香港金融如何在现时市况中破浪前行。

策略定位固定收益及货币中心

香港面对疫后经济转型带来的挑战，巩固国际金融中心地位更显重要，行政长官李家超在发表《施政报告》时已预告会公布《固定收益及货币市场发展路线图》，随后证监会及金管局很快便联合发布《路线图》，以4大支柱10项举措（见表），透过促进需求、流动性及创新，将香港策略定位为全球固定收益及货币中心。市场普遍认同只要10招落实到位，便能加强本港固收及货币中心地位。有关债市发展部分，多年来被诟病二级市场欠活跃成障碍，专家认为除了《路线图》提出的针对性措施外，能让更多散户参与债市也相当重要，可激发市场气氛，有助搞活二级市场。

《固定收益及货币市场发展路线图》4大支柱10项举措

当局10项举措中，占半数是针对促进债券的一级市场发行及二级市场流动性这两大支柱。浸大会计、经济及金融学系副教授麦萃才表示，香港在多个金融领域的全球排名都上榜，唯独债市发展相对较慢，他认为加强本港债市发展是必须的，尤其香港有望跻身为全球最大跨境财管中心。另有市场人士直指，香港虽为亚洲领先的国际债券安排发行枢纽，惟债券发行人和投资者太单一，皆以中资机构为主，投资者又爱「坐货」至到期，令二级市场交投不多。

扩大发行人攻中东及一带一路

曾在财资市场打滚多年、现为臻享顾问董事总经理的王良享亦指，在港发债的机构以中资居多，现时香港野心既要冲出亚洲，成为全球固收及货币市场中心，就必须扩大发行人基础。《路线图》中的第二项措施就提到当局会向内地、东南亚、中东等目标市场的发行人和投资者进行推广，吸引他们参与香港市场。

王良享指，要抢东南亚客路会面对很大竞争，因新加坡在该区具地利优势，而且具丰富的伊斯兰债券发行经验，故认为香港可更聚焦向中东及一带一路其他沿线国家的发行人招手。他又指出，「政府带埋银行走出去一齐揾客」更有效，可确保银行定必在港发债，而不选择在其他地区发债，故目前政府所走的路向是正确的。

汇丰吁提供无缝衔接数码平台

汇丰债务资本市场大中华区董事总经理伍富斌相信，有关措施有助扩大债市广度和深度。然而，构建可持续的一级市场，在持续政策支持及

完善市场基础设施外，还需要更广泛的市场力量配合，包括准主权机构、金融机构及企业等发行人的积极参与，以及吸引更多在岸发行人及投资者等。他指发行人和投资者亦关注数码债券的趋势，故香港应继续推动分布式帐本技术（DLT）应用，提供无缝衔接的数码化平台。

王良享、麦萃才均认为，香港债市要吸引投资者，又岂可欠缺一个活跃的二级市场。王称，「如果大家买债后坐晒喺度无成交，咁又如何成为一个市场呢？债市要有交易才可，不可单单发债……现在（二级市场）很多时都有价冇市，期望能盘活二级市场，做到有价有市」。王良享续称，二级市场多年不活跃，部分也关乎港元债市发展一般。

增二级市场活跃度需不同客户

渣打大中华及北亚区债务资本市场主管严守敬认同，若港元债市不活跃，也难引起投资者关注，但近年港元债发行量已在增加。对于二级市场活跃度，他不觉得情况特别差，认为这与投资者组合有关，若投资者以中资银行为主，二手交易量或会较少，因它们大多会长期持有债券；若投资者有多些基金、保险公司、对冲基金，二手交易量则会较多。

为提升二级市场流动性，《路线图》提出第4、5项措施，即落实推行场外固定收益及货币衍生工具制度、促进在港发展回购交易中央对手方，好为发行人和投资者提供必要工具以管理其融资、流动性以至风险。

散户经银行买债动辄需数十万

除上述措施外，王良享及麦萃才二人认为，让更多散户参与债市，会有助激起市场气氛、搞活二级市场，惟现时散户进场门槛偏高，又主要经银行买卖，不利散户进场。他们认为港交所应积极推广其交易平台，让更多债券上市，方便投资者买卖。

除了政府及机管局的零售债券外，若散户经银行买入债券，入场费一般动辄需至少等值数十万港元。麦萃才相信，香港要成为全球固收及货币中心是长远的事，不过现已属亚太区前列，凭借优势应可将股市成功概念复制到债市上。

