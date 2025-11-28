大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会谢绝第三方捐款 「公益路共勉」 3000万拨款已开放申请

大埔宏福苑五级火｜各方支援大埔五级火劫，日前李嘉诚基金会宣布设立3000万元紧急援助基金后，不少市民亦有意捐赠予基金会。李嘉诚基金会回应指：「很多谢大家的厚爱、信任及支持，但基金会注册李嘉诚家族是唯一的资金来源，因此不能接受第三方的捐款，在公益路，大家一起共勉。」

拨款3000万予慈善机构

基金会昨日昨日（27日）指，长和系创办人李嘉诚对受灾人士所面对的重大损失与挑战深感难过，故宣布即时拨出3,000万元，设立紧急援助基金，支援注册慈善机构，特别是服务大埔地区的团体，为受宏福苑严重火灾影响的家庭及个人提供即时救助及后续复元援助。

额外5000万后续支援 另动用纪律部队基金

另外基金会亦将拨出5,000万元的后续支援计划，助社区重建复元；同时基金会透过自1984年成立的「纪律部队专项基金」，另向在执行职务中不幸殉职或受伤的消防及救援人员提供支援。

慈山寺网站设申请连结

李嘉诚基金会呼吁合资格的慈善机构，透过慈山寺网站内的连结递交资助申请，该网页将已经启动，能够迅速向有迫切需要人士提供直接支援的计划将被优先考虑取纳。