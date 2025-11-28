大埔宏福苑五级火｜Lalamove货拉拉向政府援助基金捐600万元 提供免费运送服务

大埔宏福苑五级火酿成多人死伤，逾千名居民家园被毁，社会各界企业热心捐款救援。Lalamove/货拉拉响应特区政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，向基金捐助600万港元，支援受事件影响的家庭及善后工作，协助他们渡过难关。

该公司表示，昨日（27日）起已启动为慈善机构及社福团体提供免费物资运送支援，及呼吁有意参与是次支援运送的司机伙伴进行登记，所有相关订单费用将由 Lalamove 全额支付。

有意参与者可WhatsApp至「紧急支援热线」： wa.me/85255268296

Lalamove/货拉拉对宏福苑火灾受影响的居民深表关切，并向全体参与救援的消防员、医护人员及前线支援团队致以最诚挚的敬意。将会持续了解事件发展，评估不同时期所需支援，尽力协助受影响居民度过难关。

相关文章：大埔宏福苑五级火｜各大机构捐款逾6.6亿 李嘉诚基金会捐3000万 中资企业至少捐4亿