大埔宏福苑五级火｜银行界推六大应急措施 半年还款宽限期 周六日分行延长营业 附各支援详情

大埔宏福苑五级火｜大埔宏福苑大火造成严重伤亡，为协助受灾居民渡过难关，金管局与银行公会及28间零售银行商讨跟进事宜，银行业界即时推出六项应急支援措施，包括为受灾居民的按揭、私人及信用卡等贷款，提供预先批核的6个月还款宽限期，并会在大埔区分行延长假期服务。

银行六项应急支援措施包括：

成立内部专责小组、开设电话专线及加强发放资讯：

各零售银行即日起设立由管理层领导的专责小组，统筹及灵活协调内部资源，指导前线职员灵活处理受灾居民的个案，并开设24小时电话专线解答查询，以及在分行、网页和社交媒体公布支援措施的详情及更新； 提供预先批核的六个月还款宽限期，减轻受灾居民的即时资金压力：

为受灾居民的按揭、私人及信用卡等贷款提供预先批核的六个月还款宽限期（包括本金和利息），并豁免相关的罚息和手续费； 延长大埔区银行分行服务时间，增派人手应付当区需求：

各零售银行将延长大埔区分行的服务时间，于11月29日（星期六）上午9时至下午5时，及11月30日（星期日）上午9时至下午1时提供服务，并按实际情况调整下周服务时间。同时加派人手于分行了解受灾居民对银行服务的特别需求； 优先处理受灾居民银行户口操作和补办文件：

协助受灾居民或其亲属加快处理相关银行帐户操作，优先和加快处理受灾居民补办银行文件（如提款卡、信用卡和扣帐卡等）并灵活安排领取或直接派送； 弹性协助受灾居民提取流动资金：

特别处理未能出示身份证明文件或银行文件的受灾居民，以不同方式核实身份，以提取现金及继续使用其他银行服务； 协助跟进保险赔偿：

各零售银行将主动联络透过银行购买保单的受灾居民，协助他们提出索赔申请。

汇丰实施一系列紧急措施

汇丰宣布，实施一系列紧急措施为受灾居民提供适切支援，其中包括为未能出示香港身份证、存折或提款卡的受影响客户作出特别服务安排，并加快为他们更换提款卡、信用卡及扣账卡。该行将增加两间距离宏福苑最近分行之人手，以加强服务支援，并已设立专线，为受影响客户提供协助：

新界大埔广福道54-58号地下及2楼大埔分行

新界大埔广福道54-58号1楼 大埔卓越理财中心

汇丰应急措施：

六个月按揭还款宽限期

宏福苑按揭客户可获安排六个月本息延迟还款宽限期，并豁免罚息及手续费。还款期亦将相应延长6个月。 汇丰人寿客户相关支援：

●合资格的汇丰人寿客户可透过具现金价值的保单抵押，获得高达10万元或等值的一年免息保单贷款。最终贷款额视保单额度而定。

●由2025年11月26日至2026年5月31日，受影响客户的保单如因延迟缴付保费而失效，可在无需支付利息或额外核保下恢复生效保单。

●受影响的汇丰人寿客户可获三次免费遥距心理健康咨询服务，适用于客户本人及其直系亲属。 信用卡及免抵押贷款：

将为宏福苑居民提供纾困措施，包括预先批核的信用卡及贷款6个月延迟还款宽限。 用PayMe支持社区伙伴：

用户现可透过PayMe向一众社区伙伴捐款，并可将其商户万用券随善款捐赠予相关机构，支援其善后工作。

恒生提供2万元24个月免息紧急贷款

恒生银行指，除已公布的援助措施外，该行为宏福苑居民提供为期长达24个月的免息紧急贷款，以2万元为上限。同时为受影响居民的按揭、信用卡及个人贷款提供6个月预先批核还款宽限期，并将豁免所有逾期还款费用、财务费用及手续费。如需协助，宏福苑居民可致电恒生特设专线29986800查询。

中银酌情处理楼按及贷款还款

中银宣布加强应急措施，进一步支援大埔宏福苑火灾事件受影响居民：

将为受灾居民的按揭、私人贷款及信用卡提供预先批核的6个月还款宽限期（包括本金和利息），并豁免相关罚息和手续费，还款期亦将相应延长六个月，减轻受灾居民的即时资金压力。

中银将延长大埔区4家分行服务时间，增派人手应付当区需求 ，于11月29日（星期六）上午9时至下午5 时；及11月30日（星期日）上午9时至下午1时提供服务，并按实际情况延长下周服务时间。中银香港已设立24小时专线36693070 （一般银行服务），为受影响客户提供协助。

中银集团保险已即时开设服务专线和应急理赔绿色通道，简化理赔手续，快速响应受影响客户的索偿查询与申请。为进一步为受影响的客户提供适切援助，即日起推出以下优先保障新措施：

●豁免申索期：豁免宏福苑火灾受损单位的保单持有人理赔申索期。

●先行给付、全额赔付：核实保单后，按照「尽赔、快赔」原则，简化及加快赔偿程序，即时先行赔付受保金额的30% ，并对剩余70% 应赔金额进行快速理赔 。

●豁免续保保费：对有意续保的受灾保户，适当放宽续保要求，做好续保服务，提供一次保费豁免。

中银大埔区4家分行地址：

安慈路分行：新界大埔安慈路3号翠屏花园地下10号舖

大埔分行：新界大埔墟宝乡街68-70号

大埔广场分行：新界大埔安泰路1号大埔广场地下商场4号

富亨邨分行：新界大埔富亨邨商场1-2号

另外，中银已为政府设立大埔宏福苑援助基金捐款账户，并开通转数快，详情如下：

转数快识别码（FPS ID）：

124037276

124037276 ⁠银行转账：

银行：中国银行（香港）有限公司

账户名称：大埔宏福苑援助基金Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po

港元账户：012-875-2-190159-7

人民币及其他货币账户：012-875-2-190160-7

渣打推出多项支援措施

渣打香港为帮助受影响客户解决紧急的资金周转和其他理财需要，渣打香港已即时推出相应支援措施，包括：

酌情协助未能出示身份证明文件的受影响客户提取现金和补办银行文件（如提款卡、信用卡和扣账卡》等，并优先和加供处理相关工作；

⁠弹性处理受影响客户的各类贷款之还款宽限期，按需要豁免相关的逾期还款费用和手续费；

加派人手至大埔分行（大埔广福道26-50号大埔大厦地下1-3号舖），并即日起延长服务时间两小时，为受影响客户加强服务，直至另行通知；及

设立24小时专线 2886 6055，处理受影响客户的查询。

渣打香港又提醒公众要时刻保持警惕，防范不法之徒借机行骗。

东亚银行增派人手提供服务

东亚银行因应大埔宏福苑紧急事故，大埔分行周四（27日）起延长营业时间，并增派人手，为受影响居民提供所需的银行服务。该行亦特别设立一条 24 小时支援热线 +852 2211 1812，为受事件影响的居民提供银行服务支援。

工银亚洲豁免定存提前赎回费 贷款弹性还款方案

工银亚洲一步延长大埔分行于本周末的营业时间，而分行提供储备瓶装水、插电与充电装置及休息空间，更特别为受影响市民设有专用热线35101282处理紧急金融业务。

此外，工银亚洲为配合应急援助金发放安排，进一步加大相关分行的现金库存，以及确保大埔区与邻近区域的自动柜员机现金供应充足，方便受影响市民提取现金。

简易身份认证及补办卡服务方面，受影响客户如未能提供身份证明文件或存折，可透过简易程序完成身份核实，经签署核对通过即可办理特定交易，包括提款交易，提款卡补发和定期存款提前结清。如受影响客户需要申请补发提款卡，本行可即时为客户取消旧提款卡并即场免费补发。

费用豁免方面，工银亚洲将为受影响客户豁免定期存款提前赎回手续费及保管箱钥匙补发费用。因应受影响楼宇按揭、私人贷款及信用卡客户的特别情况，该行将酌情处理并采取弹性还款方案，包括延期还款、债务重组、豁免逾期费用及利息等，减轻客户财务压力。

信银国际提供6个月按揭及个人贷款暂免还款

信银国际宣布，向受大埔宏福苑五级火灾影响客户推出应急支援措施，包括在大埔分行准备足够现金，酌情协助未能提供身份证明文件、存折或提款卡的受影响客户提供提款便利，以及为以宏福苑地址登记的按揭及个人贷款客户提供6个月按揭及个人贷款暂免还款安排，有关措施已即时自动生效。

该行对大埔宏福苑五级火灾深感难过，并对死者致以深切哀悼，以及向死者家属和伤者致以深切慰问，期望透过相关应急支援措施，尽力协助受影响客户减轻经济负担，让他们能够更专注于恢复和重建生活。本行衷心祝愿所有受影响人士早日渡过难关，恢复正常生活。

信银国际表示，将继续密切关注大埔宏福苑火灾事件，为受影响客户提供适切支援。如有查询，请致电客户服务热线2287 6767或亲临大埔分行（地址：新界大埔广福道152至172号大埔商业中心地下G及H号舖）。

大新贷款6个月暂免还款

大新银行宣布，已准备好为受影响的居民提供以下特别安排，并加快处理他们的银行服务需求：

为未能出示香港身份证、存折及/或提款卡的受影响客户作出特别安排，包括加快为他们更换提款卡、信用卡及扣账卡。

为按揭、个人及信用卡贷款提供6个月暂免还款（包括本金和利息）安排，并豁免相关罚息和手续费。

对于定存提前提款需求及保管箱钥匙补发申请均豁免费用。

另外，大新银行位于大埔安泰路1号大埔广场地下53号及54号舖的大埔分行，将延长本周末服务时间如下：

29/11（星期六）上午9:00至下午5:00

30/11（星期日）上午9:00至下午1:00

大新指，客户如需进一步详情及协助，可以联络该行为宏福苑受影响客户设立的24小时客户服务专线28288040查询。

安达人寿发5000元援助金 6个月保费假期

保险公司方面，Chubb Life安达人寿香港表示，为确保受影响客户能够尽快获得适切支援，推出特别措施已启动：

向每名居住在宏福苑的受影响客户，提供5,000元现金援助，以应付即时开支

为受影响客户设立24小时紧急专线：26039472

以最优先次序及最大弹性处理所有相关理赔（包括人寿、医疗、意外、家居及火险等）及财务支援安排

酌情免除相关索赔的部分证明要求，大幅简化理赔流程

为受影响客户提供6个月保费假期

为受影响客户于指定期间内提供豁免利息保单贷款

永明向受影响客户发5000元津贴

Sun Life永明表示，已即时启动紧急应变措施，包括：