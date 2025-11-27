大埔宏福苑五级火｜各大企业捐款近13亿 中资至少捐逾6.5亿 科企新增加密币钱包募捐

大埔宏福苑五级火警震撼中港两地，各界热心捐款救援，截至28日晚上11时，统计相关捐款及物资超过价值12.7亿元，其中单计中资相关企业也捐款逾6.5亿元。长和系创办人李嘉诚表示，对受灾人士所面对的重大损失与挑战深感难过，周四（27日）宣布即时拨出3,000万元紧急援助基金及5000万元后续支援，支援注册慈善机构，特别是服务大埔地区的团体。本港Web3企业安拟集团（Animoca Brands）亦设立两个专用钱包地址，广邀全球加密货币人士捐赠，会将其兑换成港元并捐赠予香港红十字会。

李嘉诚捐3000万 基金会额外5000万后续支援

基金会将透过自1984年成立的「纪律部队专项基金」，另向在执行职务中不幸殉职或受伤的消防及救援人员提供支援。李嘉诚同时向所有在这场不幸事件中遭受损失或痛苦的人士致以深切慰问。基金会将继续与社群并肩同行，并将拨出额外5,000万元的后续支援计划，助力社区重建复元。

公益金拨款5000万成立援助基金

公益金拨款5,000万元成立「公益金及时雨大埔火灾援助基金」紧急支援大埔宏福苑火灾受影响家庭，并于周日（30日）举行的公益金港岛、九龙区百万行——中九龙绕道（油麻地段）所筹得款项，全数拨入「公益金及时雨大埔火灾援助基金」。

霍英东基金会捐赠3000万

澳门霍英东基金会、香港霍英东基金会及霍英东集团捐赠3,000万元。

李兆基基金捐款3000万

恒基兆业地产集团表示，为紧急支援大埔宏福苑火灾受影响人士，李兆基基金将捐款3,000万港元，用于紧急救援及过渡安置，「我们对事件深感难过，并向所有受灾人士致以诚挚的慰问」。

九仓捐3000万 助解燃眉之急

九仓集团（004）宣布，透过「九龙仓紧急支援基金」捐出3,000万元为大埔宏福苑火灾的受灾人士提供经济援助，以解燃眉之急及灾后所需。

李文达与蔡美灵基金捐3000万

李锦记集团前主席李文达成立的「李文达与蔡美灵慈善基金」宣布，捐出3,000万元予大埔宏福苑援助基金，以支援火灾救援工作，并为受火灾影响的居民提供援助，协助他们渡过难关。基金指，与社会大众同感沉重，衷心向受影响居民致以最深切慰问，并感激每一位救援人员的无私付出。

周大福集团捐出2000万

周大福集团表示，与社会各界深表关切与哀痛，宣布捐出2,000万元，为受火灾影响的居民提供紧急援助，协助他们渡过难关。在火灾发生后，周大福集团周三已迅速动员旗下企业，为受灾居民提供临时住宿、食物、保暖衣物及日用品等支援。此外，集团亦将展开内部员工募捐行动，与社会同心，共同支援宏福苑居民重建家园。周大福集团特别向消防员、前线及后援救灾人员，以及医护团队致以崇高的敬意。集团将持续关注事态发展，旗下各企业的义工队随时候命，全力配合政府提供适切的后续支援。

信和及黄廷方慈善基金拨款2000万

信和集团表示，对于大埔宏福苑发生的火灾事故，集团与社会大众同感沉重，向受影响居民致以最深切慰问。信和集团及黄廷方慈善基金将拨款2,000万港元支援赈灾，同时已在香港黄金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富丽敦海洋公园酒店预备共160间客房，随时为有需要的居民提供免费住宿支援，希望减轻他们寻找暂居之所的负担。因应居民的迫切需求，集团已迅速备妥各类生活物资，并转交政府相关部门协调发放。此外，周四下午集团义工同事亦前往圣公会救主堂社会服务中心大埔，为市民送上餐盒和热汤。

新地捐出2000万元作紧急支援

新地（016）捐出2,000万元作紧急支援。集团旗下「帝」系酒店将免费提供共160 个房间给有需要的灾民紧急暂住。另一方面，新地商场综合会员计划The Point呼吁成员作出捐款，会员如在The Point平台以积分捐款予社福机构用作支援灾民，The Point将作出同等分数的捐款。周三（26日）火灾发生后，新地不同业务单位随即提供支援，包括：邻近的新达广场及大埔超级城即时为居民通宵开放；一田迅速运送应急物资至灾区；SmarTone大埔门市亦延长服务时间并提供紧急通讯服务支援；集团义工队亦已安排义工支援相关受灾居民各项服务。

恒隆捐1100万 提供20个康兰居作过渡居所

恒隆集团（010）及恒隆地产（101）宣布拨款总额1,100万元，成立「大埔宏福苑火灾赈灾基金」，提供现金及住宿支援，并对火灾深表哀痛与关注，向所有受影响市民致以深切慰问。是次款项将用于支援受灾居民的紧急生活开支及相关援助工作。此外，考虑到灾民痛失家园，急需安身之所，恒隆将提供共20个、为期2个月的康兰居（Kornhill Apartments）单位作过渡性居所。

嘉华集团及主席吕耀东捐1000万

嘉华集团宣布捐出1,000万元，其中700万元由集团捐出，300万元由集团主席吕耀东以个人名义捐出，为受火灾影响的家庭提供即时经济援助，以解燃眉之急，支持他们重建生活。吕耀东表示：「火灾无情，人间有爱。得知大埔宏福苑发生火灾，造成多名市民痛失家园，我们感到非常难过。集团希望透过是次捐款，能即时为受灾街坊提供一点支持，略尽绵力，协助他们应对当前困境。我们与社区同心同行，祝愿所有受影响人士早日走出阴霾，重拾正常生活」。

香格里拉集团捐1000万元

香格里拉集团宣布捐出1,000万港元，紧急支援大埔火灾受影响家庭。对事件深感难过，并向所有受灾人士致以诚挚的慰问，并表示将持续密切关注事态发展，并全力配合政府，为受影响人士提供适切的援助。

置地公司基金捐1000万 另捐80万予青年协会

置地公司公布，「置地公司基金会」已向政府的大埔宏福苑援助基金捐出1,000万元，以支援紧急应变所需，同时向香港青年协会捐出80万元，以支援受灾学生的基本学习与生活开支，包括书本、交通津贴及校服，让受灾学生在逆境中复原，逐步重拾学习步伐。

港铁捐1000万 灾民获2000元八达通卡

港铁对事件表示极度哀痛，对火警中离世、受伤，以及痛失家园和至亲的人士，致以深切慰问，并公布捐出1,000万元，为受火灾影响的居民提供即时和后续的援助，配合政府紧急支援及募捐工作组安排，尽快向每名受火灾影响的居民，透过八达通公司捐出已备2,000元增值额的八达通卡，以便他们作公共交通出行及其他日常用途，以纾燃眉之急。

DFI集团捐1000万及500万物资

DFI零售集团表示，至今已捐赠1,000万元现金及500万元物资，用于援助受灾居民及广泛救援工作。该集团指，已与政府及救援伙伴协调，调动了DFI零售集团及旗下各品牌的资源。DFI旗下品牌包括美心、惠康、万宁、7-Eleven等。

HashKey Group捐赠1000万

HashKey Group宣布紧急捐赠1,000万港元，用于支援香港大埔火灾的紧急援助及受灾居民安置工作，并向奋战一线的救援人员致以崇高敬意，将持续关注灾情，全力协助受灾同胞度过难关，祈愿平安。

中电捐赠逾1000万

中电（002）将透过特区政府成立的大埔宏福苑援助基金，捐款 1,000 万元支援痛失至亲的家庭渡过难关。同时，中电亦向消防处福利基金捐款 50 万元，以协助殉职消防员家属及受伤的消防员。

Lalamove/货拉拉向援助基金捐600万

Lalamove/货拉拉响应特区政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，向基金捐助600万港元，支援受事件影响的家庭及善后工作，协助他们渡过难关。11月27日起已启动为慈善机构及社福团体提供免费物资运送支援，及呼吁有意参与是次支援运送的司机伙伴进行登记，所有相关订单费用将由 Lalamove 全额支付。有意参与者可WhatsApp至「紧急支援热线」： wa.me/85255268296

优品360捐500万及物资包

优品360控股（2360）对于不幸殉职的消防员及遇难居民，致以沉痛哀悼，同时向所有受影响住户致以深切慰问，已准备500万元捐款，支援灾民及协助受影响居民渡过难关。同时，集团亦已捐出1,000份物资包，当中包括包装食品、饮用水及茶饮，较早前已由团队送往大埔社区中心，盼能为受灾居民送上关怀与支援，与大家携手同行、共渡难关。

商汤捐300万专项资金

商汤科技（020）宣布，捐赠300万元专项资金，用于紧急安置、生活物资补给及医疗救助等，愿为受灾市民渡过难关尽绵薄之力。

飞达帽业及颜宝铃共捐200万元

飞达帽业（1100）联同副主席兼董事总经理颜宝铃合共捐赠200万元现金，支援大埔灾民及消防员，其中100万元由飞达帽业捐出，100万港由颜宝铃个人名义捐出。款项中，150万元为受火灾影响的家庭提供即时经济援助，50万元将向消防处福利基金捐款。

中华总商会捐款100万

中华总商会宣布将捐款100万元。

大生地产捐100万

大生地产宣布，将捐赠100万元予政府设立的「大埔宏福苑援助基金」，用于支持政府开展紧急救援及灾后重建工作。

利嘉阁捐100万

利嘉阁地产表示，透过「利嘉阁慈善基金」捐出100万元予「香港红十字会」用以紧急支援居民。

温氏股份捐赠现金及物资4000万

温氏股份决定捐赠现金及物资共计4,000万元。

马云基金会捐款3000万元

马云基金会发文指，紧急捐款3,000万元，向受灾家庭和个人提供经济援助，向冒著生命危险英勇救火的消防员和应急人员及其家庭提供帮助。

安踏捐出总值3000万现金及物资

安踏体育（2020）宣布作出紧急捐赠，捐出总值3,000万元现金及物资，包括1,000万元现金及价值2,000万元的御寒装备，协助受灾人士应对紧急安置及过渡期基本生活所需。

中国宏桥捐3000万

中国宏桥（1378）表示捐出3,000万元专项资金，紧急支援火灾救援工作，全力支援受灾群众医疗救治、紧急安置、过渡期生活保障及灾后重建工作。

香港航空与方大集团共捐3000万

香港航空捐助1,000万港元，其股东辽宁方大集团亦宣布捐出2,000万元人民币，用于支援大埔宏福苑早前火灾中受影响居民的灾后救援及重建工作。是次联合捐款总额合共超过3,000万元，将全数用于支援灾民临时安置、基本生活物资、医疗援助及后续重建等各方面需要。

阿里巴巴首批捐款2000万元

阿里巴巴官方微博撰文称，启动首批捐款2,000万元，支援香港火灾后援过渡安置、生活物资补给、情绪疏导等。此外，阿里旗下物流集团菜鸟正调动最近距离食物、被褥等物资前往灾地。

李宁捐2000万元现金及装备

李宁（2331）宣布捐赠2,000万元现金及装备。

特步捐赠2000万现金及装备

特步（1368）启动紧急响应，捐赠2,000万元现金及装备，用于香港大埔受灾同胞灾后安置所需，为同胞送去即时保障与温暖。特步表示，将持续密切关注灾情进展，全力提供后续支援，与香港同胞同心聚力、共克时艰。同时，向遇难者致以深切哀悼，向一线救援人员致以崇高敬意。

顺丰捐赠2000万

顺丰启动应急响应机制，第一时间捐赠2,000万元，并于今日起开放全港146个顺丰站，提供免费救援物资运输服务。

蜜雪冰城捐赠2000万

蜜雪冰城（2097）公布，紧急启动捐赠2,000万元，用于受灾居民的医疗救助、紧急安置及生活救助等救援工作。

361度集团捐1500万及装备

体育品牌361°宣布，集团紧急捐赠1500万元现金及装备，全力支援香港大埔区日前发生五级火灾后的救援与灾后重建工作。

虚币平台Bitget捐1200万予三机构

加密货币衍生品交易所Bitget宣布，将捐赠1,200万元支援香港大埔宏福苑火灾受灾家庭及社区重建。当中500万元捐予香港仁济医院、350万元捐予香港救世军，以及350万元予香港保良局。

蚂蚁集团首批捐赠1000万 AlipayHK设专项捐助通道

蚂蚁集团和在港企业AlipayHK首批捐赠1,000万港元，用于受灾居民的紧急救援、过渡安置、生活物资补给等工作。另外，Alipay首页开设专项捐助通道，方便香港市民第一时间参与慈善机构的救援项目。

小米基金会捐赠1000万

小米（1810）创始人雷军在社交媒体发文表示，香港小米基金会捐赠1,000万元，紧急驰援大埔火灾救援。雷军在帖文表示，祈愿逝者安息、伤者康复，受灾同胞早日渡过难关。香港小米基金会则表示，将紧急驰援1,000万港元，用于受灾居民的医疗救援、紧急安置、过渡期生活救援等。此外，基金会将持续关注受灾救援情况，与社会各界携手，帮助受灾同胞早日渡过难关，重返正常生活。

腾讯捐款1000万用于紧急救援

腾讯公益慈善基金会向大埔宏福苑火灾事件捐款1,000万元，用于受灾居民的紧急救援、过渡安置、生活物资补给及情绪疏导等急需工作。腾讯表示，向全力援救的消防救护人员以至一呼百应迅速援灾的各界团体致以崇高敬意，感谢消防人员以专业与勇气守护生命安全。基金会将持续关注救灾情况，根据灾情和实际需求，和各方保持合作，祈愿受灾居民平安及生活早日复常。

富途启动1000万元紧急捐助

富途即时启动1,000万元紧急捐助，用于支持受灾家庭的紧急安置、基础生活物资的快速补给，以及必要的后续协助工作，将持续密切关注灾情，与救援及社福机构保持紧密无间的沟通，诚挚期望所有受灾住民能获得妥善照顾，并早日恢复稳定正常的社区生活。同时，富途作为「乐施毅行者2025」的首席赞助商，积极响应及配合当前救灾工作，尊重及全力配合乐施会将「毅行者」所筹得的公众捐款及物资用于支援救灾及相关援助工作。

比亚迪捐赠1000万

比亚迪（香港）宣布捐赠1,000万港元，用于受灾居民医疗救助、紧急安置及灾后重建等工作。同时，集团向所有奋战一线的消防及救援人员表示慰问，并对于事件支援中的所有救助人员和社会各界致以最崇高的敬意。

联想捐款1000万

Lenovo联想香港向大埔宏福苑五级火灾事件捐款1,000 万元，用于受灾居民的紧急救援、生活物资补给、医疗救助及后续善后工作。

波司登捐1000万现金 2000万物资

波司登（3998）表示，捐赠3,000万元资金及物资，驰援大埔灾后安置，当中1,000万元为现金，2,000万元为物资。

字节跳动捐赠1000万

字节跳动（香港）启动捐赠1,000万元，捐款将用于受灾人群的紧急救援与过渡安置，并助力灾后社区的恢复工作。

中国平安捐1000万

中国平安宣布，捐出港币1,000万港元，用于大埔宏福苑应急救灾及灾后重建工作，并为受灾市民提供生活物资及紧急经济援助。同时，中国平安旗下平安人寿及平安产险第一时间启动一系列应急理赔服务，确保受影响客户获得及时支援。

网易捐赠1000万

网易（9999）宣布捐赠1,000万元。

携程捐赠1000万

携程（9961）宣布捐赠1,000万元。

美的集团捐赠1000万

美的集团（300）捐赠1,000万元。

币安捐赠1000万

币安宣布将向大埔宏福苑火灾灾区捐赠1,000万港元。

度小满捐赠1000万

度小满宣布捐赠1,000万元。

阳光保险捐赠1000万

阳光保险集团紧急捐赠1,000万元。

滴滴首批捐赠1000万

滴滴首批捐赠1,000万元，用于应急救援和人道救助，并将根据救灾进展持续提供后续支持。滴滴香港公司将积极配合政府统一部署，通过滴滴平台引导车辆避让受灾区域，及时传递官方救援与求助信息，协助保障市民安全出行。「滴滴公益救援」联合深圳公益救援队，将在主管部门指挥调度下随时投入行动，全力参与灾后救援与支援工作。

海尔智家捐款1000万

海尔智家（6690）紧急捐款1,000万元，同时组织成立服务突击队，积极参与现场救助，为受灾居民提供力所能及的帮助。海尔旗下日日顺供应链将同步开通救援物资免费运输通道，全力保障救援物资运输。

红杉慈善基金会捐赠1000万

红杉慈善基金会宣布向香港大埔火灾捐赠1,000万元。此次捐助将用于受灾居民的紧急救援、医疗救助、生活物资补给以及灾后重建等工作。红杉慈善基金会将持续关注受灾救援情况，与受灾居民同心协力，共克时艰。

百度捐赠1000万专项资金

百度宣布捐赠1,000万港元专项资金，用于受灾居民的紧急安置、生活保障以及灾后重建等工作。百度方面表示，将继续密切关注灾情进展，与香港市民携手同心，共克时艰，助力受灾群众尽快恢复正常生活、重建家园。

复星系联合周深等捐赠1000万

大埔宏福苑多栋住宅大楼发生火灾，伤亡情况令人牵挂，复星基金会公布，将联合复星国际(656)，以及复星医药(2196)、复地香港、复宏汉霖、复星财富、鼎睿再保险等生态企业，周深等爱心人士和机构捐赠1,000万，用于紧急救援和灾后重建等工作。

TRON与HTX联合捐赠1000万

TRON联合HTX紧急启动慈善援助机制，向大埔宏福苑火灾救援捐赠1,000万港元，用于一线救援、受灾居民临时安置及基本生活物资保障。TRON与HTX向奋战在前线的消防、医护及社区工作人员致以敬意，并将持续关注灾后发展需求。

OPPO捐1000万元

智能手机企业OPPO宣布，捐赠1,000万元，用于支持受灾居民的医疗救助、紧急安置、过渡期生活援助等工作。

立讯精密捐1000万

立讯精密（香港）向本港政府设立的「大埔宏福苑援助基金」捐赠1,000万元，用于受灾居民的紧急救援工作。

华泰证券伙南方基金捐1000万

华泰证券表示，联合南方基金、南方东英，宣布捐赠1000万元，驰援香港大埔火灾救助工作。款项将用于受灾居民紧急救援、后续过渡安置、生活物资补给、社区公共设施修覆、情绪疏导服务等各项工作。

瑞幸咖啡捐赠1000万元人民币

为支持救灾工作，瑞幸咖啡紧急捐赠1,000万元人民币，善款将用于受灾民众紧急救援、人道救助和灾后恢复等工作。

锅圈捐1000万

锅圈（2517）公布，捐赠1,000万元，以驰援大埔火灾救援。该公司指，将持续关注赈灾救援进展，积极协调资源，全力为受灾同胞提供及时、有效的支援，帮助受灾同胞早日渡过难关。

百威亚太捐1000万资金及资源

百威亚太（1876）承诺，透过总值1,000万元的资金及各类资源，用于即时援助大埔受灾居民及长期社区重建工作。

中国工商银行捐1000万

中国工商银行启动应急金融服务机制，将捐款1,000万元支持救灾及灾后重建。

兴业银行捐赠1000万

兴业银行公布，确定捐赠1,000万元用于支持伤者救治、遇难者家属抚慰及社区重建等紧急需求。该行指，后续将根据灾区实际需求和政府统筹安排，持续关注灾后恢复进展，必要时提供进一步支持。

泡泡玛特捐赠1000万

泡泡玛特（9992）公布，为支持救灾工作，紧急捐赠1,000万元，用于紧急救援、居民安置、生活物资补给及灾后重建等工作。

恒安国际捐600万善款及生活物资

恒安国际（1044）宣布捐赠总值600万元的善款及生活物资，全力支持大埔宏福苑的灾后救援与安置工作，协助受灾居民渡过难关。本次捐赠包括300万元的善款，以及价值300万元的应急生活物资，用于支援受灾居民的紧急救助及过渡期间的生活保障。

美团Keeta紧急捐款500万

美团（3690）旗下外卖平台Keeta表示，已紧急启动捐款500万港元，支援受灾居民的过渡安置、生活物资补给，助力灾后社区恢覆等工作。灾情发生当日，Keeta紧急调动首批免费移动充电宝送抵大埔区域供给救援应急，第二批充电宝机柜也于次日清晨送抵，并陆续放置在居民安置点附近供市民免费使用。

该公司又表示，灾情发生后，陆续有骑手自发赶到大埔，在大埔区域帮助运送救援物资，Keeta正积极与其取得联络，希望骑手支援他人的同时确保自身安全，后续将对这批志愿者予以奖励。该公司亦持续密切关注救援进展和后续需求，全力为当地灾后恢恢等工作提供支援。

小红书宣布捐款500万

小红书宣布捐款500万港元，援助受火警影响的居民。该笔捐款主要用于灾民的临时住宿安排、基本生活物资补给，以及提供情绪支援服务。公司将会继续留意灾后情况，期望能与社会各界协力，帮助受灾居民渡过难关，尽快回复正常生活。

小鹏汽车捐赠500万

小鹏汽车（9868）捐赠500万元。

富贵鸟集团捐500万元现金及装备

富贵鸟集团捐赠总额500万元现金及装备。

利郎集团捐赠500万

利郎集团（1234）捐赠500万元现金及物资装备，为香港大埔灾后重建与受灾同胞灾后基础生活保障贡献力量。

百胜中国捐款300万元人民币

百胜中国宣布捐赠300万元人民币予中国青少年发展基金会，驰援大埔火灾救援。

中国红十字会总会捐赠200万

中国红十字会总会向香港红十字会捐赠200万元人民币，用于火灾的应急救援和人道救助，并将根据救灾需要提供后续支援。

中燃集团捐120万 新零售平台壹品慧调度物资

中燃集团表示，透过中国燃气公益基金会及旗下企业「壹品慧」，完成总值120万元紧急捐赠，其中基金会紧急拨付100万元，壹品慧亦将发挥新零售业务优势，紧急就近调度受灾现场所需物资。

量化派捐赠100万 港交所取消敲锣环节

周四（27日）在港上市的内地消费电商平台「羊小咩」母公司量化派（2685）宣布，捐赠100万元用于慰问大埔宏福苑五级火灾受难家属。此外，港交所对周三大埔发生火警造成严重伤亡深感悲痛，向遇难者致以最深切哀悼，并向其家属，及所有受伤及受影响的居民致以深切的慰问；为表示尊重，原定于周四上市仪式举行的敲锣环节已予取消。

交个朋友捐赠100万

交个朋友（1450）捐赠100万元。

同程旅行捐赠100万

同程旅行（780）以同程公益基金会名义捐赠100万元，并联合旗下在港企业HopeGoo、艺龙酒店科技两大平台，筹集价值100万元的洗漱用品、生活物资等救援品送往灾区，用于受灾民众的生活应急及灾后重建工作。

京东旗下佳宝超市紧急调配物资

京东集团（9618）在香港中联办帮助下，旗下佳宝超市为首家将救援物资送达现场的企业，事故发生后第一时间联动当地乡议会，快速启动应急救援机制，成立专项应急响应专班，紧急调配饮用水、饼干、麻薯、即食面等生活急需物资。火灾发生当晚，首批救援物资就已从附近仓储发出，由专人专车送达受灾区域指定地点；目前第二批救援物资已装车完毕，将根据现场需求随时调拨补充。

京东追加3000万人民币物资

京东集团（9618）于28日宣布，将追加总价值超过3,000万元人民币的物资，专项用于大埔火灾灾后物资补给、灾后重建和民生保障。

四方精创捐款100万港元

四方精创决定捐出港币100万元，支援受灾家庭及社区重建。

比优集团捐款200万港元

比优集团（9893）向政府「大埔宏福苑援助基金」捐款200万港元，以驰援受灾情影响的居民和人员。

玖龙纸捐款300万港元

玖龙纸业（2689）向政府「大埔宏福苑援助基金」捐赠300万港元，用于支持特区政府开展紧急救援及灾后重建工作。

SM娱乐捐赠100万

SM娱乐向中国香港红十字会捐赠100万元。

汇丰及恒生捐款3000万

汇丰及恒生宣布作出首笔3,000万港元捐款，支援宏福苑火灾受灾居民及家庭之救援及善后工作。

香港上海汇丰银行有限公司兼汇丰银行慈善基金主席王冬胜博士表示：为是次受灾人士深感难过并致以深切慰问，亦衷心感谢所有前线救援服务人员，包括一众舍己为人的消防员。如此危急的时刻,我们希望与伤者、其家人以及整个社区连成一线。「我们的首要任务是与社区作伙伴紧密合作，了解当前紧急需求，并尽快救急扶危，协助灾民。」

恒生银行董事长郑维新指，对大埔发生的悲剧深感哀痛，并向所有受影响人士致以深切慰问。作为扎根香港的银行，恒生承诺在社区有需要时提供适切的支援。将与所有受影响人士并肩，支持社区的复原。

除捐款外，汇丰及恒生亦推出一系列应急措施，以支援受影响的居民，包括为无法提供有效文件的客户提供特别安排。

相关文章：金管局与银行业全力协助 包括提取流动资金及延迟还款宽限 附各银行支援措施

中银香港捐2000万

中银香港向火灾灾民捐款2,000万元，是次捐款用于紧急救灾及灾后复原工作，为受灾居民提供紧急经济支援。中银香港向不幸遇难的同胞致以深切哀悼，向伤亡者家属表示诚挚慰问，向消防及救援人员致以崇高的敬意。

「中银香港慈善基金」亦开设「大埔火灾捐款专户」（账户号码：012-875-21885970），用于接收市民捐款。有关捐款在筹集完成后将统一捐赠予香港公益金，专项用于支援此次事件中的受影响居民。

友邦慈善基金捐2000万

友邦香港对大埔宏福苑发生的严重火灾深感悲痛，并向所有受影响人士及其家人致以深切慰问。为支援社区的即时需要，友邦香港会透过友邦慈善基金捐出2,000万元，提供紧急援助并协助复原工作。

另外，友邦香港及蓝十字承诺在这段艰难时期全力支援社群。友邦香港已于设立24小时专线 2232 8860，为有需要的客户提供即时协助。

宏利捐2000万予红十字会 办筹款活动

宏利宣布，捐出2,000万元，响应香港红十字会大埔火灾紧急呼吁，以支援受火灾影响的人士。此外，宏利员工和理财顾问正展开筹款活动，协助受影响的社群。

永明捐1000万 受影响客户放发5000元津贴

Sun Life永明承诺捐赠1,000万元，协助居民尽快恢复正常生活。永明已即时启动紧急应变措施，包括向居于宏福苑的受影响客户及理财顾问发放5,000元的紧急援助津贴；优先处理受影响客户的理赔申请，涵盖人寿、医疗、个人意外等范畴，并已设立专责理赔小组处理所有相关个案；并设立紧急支援专线协助。

渣打捐出1000万

渣打香港对大埔五级火警所造成的死伤和损失深感悲痛，向所有受是次火灾影响的家庭致以最深切的慰问。渣打香港将捐出1,000万港元予香港政府特别成立的「大埔宏福苑援助基金」，以支援有关的救助和灾后复元工作。

东亚捐1000万予宏福苑援助基金

东亚银行（023）宣布，向政府设立的「大埔宏福苑援助基金」捐赠1,000万元，以帮助受影响居民应对即时需要，并协助他们重建家园。

星展香港捐1000万予香港红十字会

星展香港宣布，将捐出1,000万元予香港红十字会，以支援昨日大埔区发生严重火灾的救援工作。该行对是次严峻灾害表示深切慰问与关注，是次捐款将协助香港红十字会为受影响家庭提供即时救援：包括衣物、食水及热食、临时庇护所、日常生活必需品（如卫生及清洁用品）、以及心理健康支援服务，帮助受影响人士渡过难关。

大新银行承诺捐赠500万

大新银行承诺捐赠500万元，以支援大埔宏福苑火灾灾后救援工作，协助受影响居民。

ZA Bank捐500万予红十字会

ZA Bank及母公司众安国际宣布，将捐出合共500万元予香港红十字会。ZA Bank指，亦会启动一系列灵活支援措施，协助受影响客户应对突如其来的财务需要。若有受影响人士因目前状况而需要银行酌情处理，该行将尽量提供弹性安排。

