PayMe迁移至AWS 缩短事故解决时间 提升欺诈侦测

亚马逊旗下云端平台Amazon Web Services（AWS）宣布，本地电子钱包PayMe已成功将整个平台迁移至AWS，旨在巩固其在数码银行创新领域的领先地位。

实现近乎即时交易

AWS表示，PayMe迁移至该平台带来显著的技术和营运优势，包括提升应用程式的回应速度以实现近乎即时的交易、透过改善资源利用降低基础设施成本，以及凭AWS的服务和合规框架增强安全性。

新功能推出时间大缩至数星期

AWS续指，此举亦加快了交付速度，新功能的推出时间由数月缩短至数星期， 并同时缩短事故解决时间以提升营运效率。另一方面，AWS表示，PayMe现在能够在假日或促销活动期间的交易高峰期迅速扩展，透过改进的CI/CD管道加快部署新功能，并增强数据分析能力，以获得更佳的客户洞察和欺诈侦测。

AWS全球金融事业发展负责人Scott Mullins表示，PayMe迁移至AWS，得以提升其服务的可靠性、可扩展性和创新能力，是次成功的转型为寻求支付平台现代化的金融机构，树立了新标准。

汇丰香港署理首席资讯科技总监及香港区零售银行及财富管理业务资讯科技总监胡荣森表示，系统迁移属汇丰向客户提供数码体验的重要一步，应用AWS平台有助该行更灵活提升整体效能、安全性及规模，并为创新打好基础，从而持续为客户提供流畅及安全的支付。

PayMe用户逾320万

汇丰于2017年推出PayMe，共服务超过320万用户，每年处理数十亿宗交易。该平台让用户能够即时转帐收款、分拆帐单，并透过专属的虚拟扣帐卡，在全球46个市场、逾3,400万间商户消费。