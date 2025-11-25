Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港收藏卡展览两日吸2.3万人 陈展程：看好香港成亚洲卡牌交易中心

更新时间：16:11 2025-11-25 HKT
发布时间：16:11 2025-11-25 HKT

刚过去的周末，全港最大型收藏卡展览《Grade 10 Festival》在湾仔圆满结束，两日吸引逾 23,000人次入场，并展出一幅由逾400张PSA 10满分「梵高比卡超」组成的卡墙，总值近500万元。

简单税制令买卖双方不用担心

活动主办方、MemeStrategy（2440）行政总裁陈展程表示，投资Grade10，并以香港为基地，原因是看好香港成为亚洲卡牌交易中心的潜力。过去卡牌展览多由西方主导，未来Grade10将积极拓展至亚洲多个城市，目标是将其打造成以亚洲为核心的国际文化盛事。

他解释，香港简单低税制令买卖双方不用担心打税问题，加上香港完善的法律体制，在知识产权保护、商标和版权方面做得很好。

陈展程提出公司的「ABC」发展方向：AI（人工智能）、Blockchain（区块链）及 Culture（文化）。他透露，公司正利用AI技术协助鉴定及估值，未来更会应用区块链技术。

