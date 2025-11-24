非凡领越旗下Clarks扩大线上销售 登陆Shein及Walmart等平台

非凡领越（933）宣布，其主要鞋履品牌Clarks正在全球多个电商平台开设线上店铺以扩大影响力，当中包括Shein、沃尔玛（Walmart）、塔吉特公司（Target）、Secret Sales及海外抖音商城（TikTok Shop） 等。集团提到，品牌于今年9月宣布的首个自主营运英国电商平台，将于2026年初在clarks.com正式上线。

年底前进驻Secret Sales荷兰站等

Clarks近期已登陆英国Shein与Secret Sales平台；在欧洲市场中，品牌还计划于年底前进驻Secret Sales荷兰站及Dress for Less平台。Clarks英国、爱尔兰及欧洲区总裁Joe Ulloa表示，开拓数字化新领域能深入消费者所在场景，持续提供物美价廉产品的同时，让Clarks变得更触手可及。

美洲市场方面，Clarks亦持续扩大业务，相继进驻Shop Simon、Shein及Walmart，并将于12月登陆Target平台。Clarks美洲区总裁Gary Champion补充，迈向2026年将持续聚焦创新战略，以此驱动批发、数字领域及零售渠道的全面增长。

此外，Clarks正持续在TikTok电商平台上扩大布局，自2024年11月登陆新加坡和马来西亚后，其TikTok店正陆续拓展至英国与美洲市场，并计划于2026年进军欧洲市场。