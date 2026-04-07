陈炜认曾听TVB「中央管辖」社交网：争取宣传效益 《东周刊》独家爆四艺人拒相让

最新一期《东周刊》独家爆TVB为严管旗下艺人的社交网络风险而推出「辣招」，强制旗下艺人将IG、FB、小红书等社交平台帐号密码交由公司「中央管辖」，惟有艺人拒就范而遭雪藏，郭柏妍、游嘉欣随即被踢出节目《魔音女团》，张振朗和戴祖仪宁失工作也「抗旨」。

陈炜承认听公司提过「中央管辖」社交网

《星岛头条》今日联络4位「抗旨」艺人，齐齐「潜水」至今未回复。而近日因新剧《正义女神》热播，频频跟网民互动的陈炜，向《星岛头条》承认有听公司提过「中央管辖」艺人的社交网，还未实行，她认为公司此举为掌握大数据去争取宣传效益，并不影响自己照常运作社交网，因此没顾虑。

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陈炜不担心受「中央管辖」影响

陈炜续说：「公司是希望掌握网络大数据去争取工作和宣传，操作（社交网）并非交晒出去，都由自己操作，公司只是想掌握多少少。」对于有艺人同事产生疑虑，陈炜最近为《正义女神》频频上网留言覆网民，又会否担心受「中央管辖」影响？她表示相信仍是照旧做法，「如有剧宣传，我就会多发文留言，相信不会有影响。」未就事件回复《星岛头条》的郭柏妍刚刚更新IG，上载学唱歌片段。有网民就认为因钟柔美去年圣诞不小心将被绯闻男友刘展霆揽啜面亲热照上传社交网引发事件。TVB今晚就相关事件发出声明，内容如下：

声明

就近日个别媒体有关电视广播有限公司（下称「本公司」）艺员社交平台合作安排的报道，本公司现作出澄清。

本公司一向尊重旗下艺员的个人私隐、合法权益及专业发展需要，并一直按照现行法律法规及既定内部程序，处理与艺员合作相关的行政及营运安排。

有关报道将本公司与艺员之间就社交平台合作及相关安排，描述为本公司强制所有艺人交出个人社交平台帐号，以作中央管辖，有关说法并不准确，亦未能反映实际情况。

公司与艺员之间就社交平台事宜的沟通，主要涉及节目宣传、内容协作、广告合作及相关营运安排，并一直以合法合规及互相尊重为前提。

本公司对任何失实或足以引起公众误解的报道表示关注，并保留一切权利。

电视广播有限公司助理总经理（艺员管理及发展）乐易玲表示：「公司与艺员之间的沟通，主要是就社交媒体合作方式进行工作层面的交流。我们希望就外界因个别报道而产生的误解作出澄清。」

电视广播有限公司

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