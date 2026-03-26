张德兰入行60周年首登红馆 备战打乱生活节奏 夫婿撑场老板送金咪

66岁「四朵金花」张德兰为庆祝入行60周年，将于5月30日在红馆举行首度个人红馆演唱会《相识是缘份张德兰演唱会》，更特别录制四首新歌《快意人生》、《惜缘》、《记亲恩》及《活在当下》。今日张德兰出席记者会时，分享个中感受，现场亦播放新歌《活在当下》MV。张德兰老公杨伟诚现身支持外，主办商之一的环星娱乐老板张国林，更特别送上金咪及蛋糕贺她演出顺利成功。

张德兰呼吁珍惜眼前人

张德兰透露，今次红馆个唱将浓缩过去60年来的歌曲与大家分享。她录新歌《惜缘》及《记亲恩》时更一度哽咽，因为年纪渐长，感觉时间过得很快，加上朋友移民等种种问题，希望大家要珍惜眼前人，尤其亲人开始年纪渐大，要多见面。

张德兰担心会感触落泪

问到可会担心在个唱上会感触落泪？她笑言都会惊，所以要提醒控制自己，不可影响表现，又指为个唱练舞配合歌曲，今次歌单亦很长，除了有经典歌，也会有一些少唱的歌曲。至于今次开骚可有打乱生活？张德兰自认生活好规则律，为了开骚开始要试衫、整发型、开会等，不过老公也很支持她。谈及演唱会嘉宾，她表示要保持神秘，但自己不介意跟新生代歌手合作，因为喜欢尝试新事物，又指新歌《活在当下》以新元素唱法，过程中也有很多新尝试。