谭咏麟牛津学霸私生子隐居加拿大年薪百万 《东周刊》独家爆谭晓风搞加密货币成就非凡

现年75岁的「乐坛校长」谭咏麟（阿伦）有两名伴侣，除了老婆杨洁薇（莎莉）之外，他亦与「红颜知己」朱咏婷（Wendy）育有一名独子谭晓风（Howard）。最新一期《东周刊》独家爆现年约32岁的谭晓风隐居加拿大温哥华，并在创科业闯出自己的一片天。他目前于一间Web3初创公司担任高级软件工程师，专注于开发数码钱包和密码学协议等。

谭咏麟儿子牛津硕士毕业再进修

谭咏麟儿子谭晓风多年来行踪神秘，他自小品学兼优，不只遗传了父亲的音乐天份，更是一名学霸。谭晓风毕业于英国牛津大学，取得工程科学硕士学位，其后更到美国普林斯顿大学进修。毕业后，谭晓风获得多家公司招揽，最终选择在加拿大游戏公司Axiom Zen任职工程师，该公司客户包括NASA、Microsoft等。

谭晓风主理「加密猫」一举成名

谭晓风在Axiom Zen任职期间，曾接手主理全球首款基于以太坊区块链的NFT游戏「加密猫」（CryptoKitties）。该游戏推出后旋即引发热潮，一度占据以太坊网络超过16%的交易流量，可见其受欢迎程度。

谭晓风年薪百万不靠父荫

谭晓风凭借自身努力，在事业上取得骄人成就，年薪早已过百万港元。他曾于Amazon等4间科技公司任职，并开设自己的公司，不断累积经验。

虽然与家人分隔两地，但谭晓风与爸爸谭咏麟的关系依然密切。谭咏麟不时飞往加拿大探望儿子，并经常透过视像联系感情。对于儿子的成就，谭咏麟感到相当自豪，但他从不干预儿子的发展，让他自由选择自己的人生路。