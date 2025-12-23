TVB禁爱令发功！何沛珈阮浩棕两年情断 《东周刊》独家直击女方憔悴状态突然情绪激动

「东张女神」何沛珈与「星三代」阮浩棕惊爆分手，结束两年地下情。最新一期《东周刊》独家报导，何沛珈与阮浩棕分手的导火线，除了聚少离多之外，主要是TVB为力捧两人上位，严格执行「禁爱令」，不准旗下花旦小生将恋情浮面。日前，何沛珈被《东周刊》独家捕捉到单独睇戏，身形暴瘦、神情憔悴，似乎饱受失恋之苦。

何沛珈事业得意爱情失意

现年29岁的何沛珈，自2020年参选港姐入行后，备受TVB力捧。何沛珈近年凭借主持《东张西望》升呢做「东张女神」而为人熟知。而何沛珈在主持、综艺及戏剧三线发展亦表现亮眼，早前更成功入围《2025万千星辉颁奖典礼》「飞跃进步女艺员」及「最佳女主持」十强，事业前景一片光明。

阮浩棕与何沛珈恋情半公开

同样的，阮浩棕家世显赫，为已故资深演员梁舜燕的孙子，近年来在多部剧集中担纲要角，演技备受肯定，是TVB力捧的新生代小生之一。他与何沛珈因2023年合作拍摄剧集《异空感应》而擦出爱火，虽然从未正面承认恋情，但对外皆以「了解中」回应绯闻，形同半公开的秘密。

TVB「禁爱令」成阻碍

据悉，TVB为避免旗下艺人恋情影响事业发展，一直有不成文的「禁爱令」。随著何沛珈与阮浩棕事业起飞，TVB亦下达指令，要求两人将感情事低调处理。密友透露，两人为维系这段感情饱受压力，但最终仍决定以事业为重，忍痛分手。此外，阮浩棕近期为拍摄旅游节目，经常不在香港，两人聚少离多，感情转淡，也是分手原因之一。

何沛珈失恋寄情工作

日前，何沛珈被《东周刊》独家拍到单独出现在尖沙咀，不仅素颜、戴著cap帽，身形也明显消瘦，脸色憔悴。她先是到健身房运动，结束后独自一人去看电影，似乎还在适应单身生活。虽然情场失意，但何沛珈仍非常敬业。在停车场被目击一边吃著三明治，一边苦读剧本，甚至一度疑因太入戏表现得情绪激动，似乎已将失恋的痛苦，转化为在工作上力求表现的动力。

