陈晓华戏假情真劲冧郭晋安  跟朱敏瀚恋情起暗涌  《东周刊》独家爆朱敏瀚出招箍实女友

即时娱乐
更新时间：10:00 2025-12-09 HKT
发布时间：10:00 2025-12-09 HKT

现年30岁的2018年港姐冠军陈晓华，入行后备受无线力捧，今年的两套台庆剧《金式森林》和《新闻女王2》都有份参演。但回响最大的是她担正「女一」，与3届视帝郭晋安扮演忘年恋夫妻的《金》剧。当中，有一幕两人生离死别的戏份，她伤心欲绝的喊声，令观众大叫超虐心，陈晓华更在一个专访中，承认「爱上了」61岁的郭晋安！

陈晓华郭晋安关系殊不简单

早前万圣节记招上，两人继续糖黐豆，双方关系十分亲密，活动后陈晓华似乎意犹未尽，于是驾车载郭晋安转场到西九文化区。下车后，两人一边行一边「蜜蜜」斟；期间，女方还开心得咧嘴而笑，令男方也被她感染得眉飞色舞，关系殊不简单。

朱敏瀚洞悉恋情现暗涌

本刊于去年8月独家踢爆，陈晓华和朱敏瀚秘密挞着，并于西湾河筑爱巢共赋同居，但因为陈晓华要全心全意投入角色，故她一度搬离爱巢。二人的密友表示，朱敏瀚也洞悉与陈晓华的恋情出现暗涌，所以不用工作时，即抽时间陪伴，还积极出招箍实她，并施展连串攻势向陈晓华表现着紧。

陈晓华搬回西湾河爱巢

陈晓华曾被问及跟朱敏瀚同居一事？她不置可否，但却认真地说︰「你哋唔好只睇佢（外形），佢优点好多，好细心，心思好细密，会谂好多，但未必讲出口，佢嘅世界好丰富，真系要了解一下。」对朱敏瀚高度评价！密友又爆料，她已搬回西湾河的爱巢，继续好好了解对方。

