甘肃家长花6000元揾人教仔 内向初中生遭橡胶棒监生打死

甘肃有父母觉得14岁初二儿子过于内向及反叛，花了6000元人民币，让一名无专业资格的教导者管教儿子，结果该名教导者却联同他人，用橡胶棒将初二生活活打死。案件近日二审，主犯故意伤害罪、非法拘禁罪、脱逃罪罪成，判处死刑，缓期二年执行。

听学生家长口碑识主犯

综合内媒报道，死者是14岁的马超，其母亲赵富林指，马超从小内向，不太说话，入读嘉峪关市第六中学后，成绩不好，和家里沟通更少，后更因偷东西要见家长。

至马超初二时，赵富林从马超同学的父亲口中，听到主犯赵琪管教有方，于是找对方协助纠正马超的问题。

赵琪当时声称，会用心理疏导的方法教育孩子，改善性格及学业的问题。

2025年3月某日，赵富林向赵琪转账了6000元人民币，将马超交给赵琪管教。赵富林又应赵琪要求，替马超向学校请了两天病假。

赵琪将马超诱骗至戈壁滩后，以橡胶棒反复殴打，迫他讲述犯下的错误，又将他带到一家招待所继续殴打。凌晨4时，马超出现呕吐、呼吸困难等症状，医护人员到达现场后确认马超死亡。

7月29日，法院宣判二审结果，指赵琪犯故意伤害罪、非法拘禁罪、脱逃罪，数罪并罚判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；共犯杨涛被判处无期徒刑；另一名被告吴立文获刑两年八个月。