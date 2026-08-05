大连酒店多蚊甩批荡床有头发 住客索赔¥5000惹网民质疑

碰瓷还是维权。内地有民众不满入住大连如家酒店时，不满房间蚊多床有头发，妻子更被天花跌批荡打中头吓亲，入住两晚后要求酒店退还房费及赔偿¥5000。事件在网上引起网民大争论，有人批评事主狮子开大口，也有人认为住客是维护合理权益。

酒店：对方拒绝让人打扫

《潇湘晨报》报道，有男网民7月底发帖投诉，指7月6日和家人入住大连如家商旅酒店(五洲大厦店)，期间妻子被天花批荡打到头，受严重惊吓后头晕失眠；入住两晚，两个房间也有很多蚊，令家人多处被咬；床垫被套又留有头发和线头，质疑酒店未有更换床单和消毒清洁欠佳，要求退还两晚房费¥864元，加上精神损失费等，合共赔偿¥5000。

涉事酒店负责人李女士8月3日，向《潇湘晨报》指，投诉人入住首晚已表示房间有蚊，但又拒绝被酒店打扫卫生，翌日该住客又指批荡砸头受惊，但没有受伤，提出退费赔偿。

李女士指，酒店为免负评，已提退费一间一晚200多元，但对方拒绝，之后便到不同平台及部门投诉。7月20日左右，酒店为了和解，提出退费加赔偿共计2千元，对方依然拒绝，双方之后再无协商。李女士直言住客要求有点过份。

北京市京师律师事务所的姚志斗律师表示，消费者与酒店有合同关系，有权主张退费和赔偿，但赔多少要有证据及因果关系，仅凭主观描述「受惊吓」很难认定实际损失。

网民则意见两极，有人认为房间有蚊确实很滋扰，认为投诉人索赔有理，「赔五千一点都不多」。但更多是认为事主有碰瓷之嫌，「这种职业碰瓷的非常多」、「建议查一下他们入住其他酒店是否也有类似经历」、「这样确实比上班赚钱快哈」、「直接叫老板分股份给你得了」、「合法敲诈」。