中俄跨境索道今年内落成 双轿厢可载110人 单程仅需6至8分钟

中俄两国跨境交通基建迎来重大突破，未来游客「跨国」仅需6至8分钟。据俄罗斯塔斯社及新华社报道，中俄首条跨境客运索道项目——「黑河—布拉戈维申斯克跨黑龙江索道」的主体工程已经完工，整体项目进度已达96%，预计将于今年底前全部落成启用。

缆车最快每秒12米

这项跨境标志性工程于2019年7月正式动工，中方建设基地设于黑龙江省黑河市大黑河岛，俄方则设于俄罗斯布拉戈维申斯克市中心的临江区域。两座城市隔江相望，最近距离仅约750米。

承建方黑河市金龙港建设发展有限责任公司介绍，该索道水平长度约970米，采用目前全球最先进的索道运行设备。系统共设有2个大型客运轿厢，每个轿厢单次可承载多达110人。缆车最快运行速度达每秒12米，单向单程运送时间仅需6至8分钟，年设计单向运输能力达260万人次。

预测2030年外国游客增两倍

中国（黑龙江）自贸试验区黑河片区管委会副主任张其军指出，索道建成后，黑河市将构建起「大桥＋轮渡＋索道」的三级立体化跨境交通体系。

俄罗斯媒体「一周论据」网亦分析，该项目的投入营运将是区域发展的重大里程碑，在现行中俄边境免签制度的优势叠加下，预期将带动黑龙江沿岸的游客量成倍增长，预测至2030年，前往俄罗斯布拉戈维申斯克的海外游客数量将大幅增加2倍，有力促进两国边境地区的旅游、物流及商贸协同发展。