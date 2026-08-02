宠物美容｜贵妇狗剪毛变割乳头 回家狂抖绝食主人怒批店家

将心爱的毛孩送去美容，竟换来终身残缺与严重心理阴影。据内媒《大河报》报道，河南郑州一名贾女士近日将饲养8年多的贵妇狗（又称泰迪犬）送往市内一间宠物店进行修毛与驱虫服务。岂料狗狗回家后，贾女士震惊发现狗狗身上竟然少了一个乳头，受伤部位明显红肿并带有血丝。



更令人生气的是，宠物店在事发后不仅未有主动告知，起初更拒绝承认操作失误，直至贾女士在社交平台公开举报，店家才无奈坦承是用电剪不慎将狗狗乳头「推掉」。

商家曾有多次「前科」

贾女士指出，其爱犬平日身体健康、无任何外伤。然而经历是次意外后，狗狗出现严重的心理应激反应，不仅不吃不喝、情绪极度委靡，出门只要一见到陌生人便会全身疯狂发抖。贾女士心疼不已，甚至要带牠前往大草原散心以缓解创伤。

更令人气愤的是，贾女士透露该店已是「第三次」弄伤其爱犬。前两次分别是剪伤耳朵及将腿部结痂强行洗掉。另有消费者黄女士亦反映，一个月前带狗狗到该店美容，脖子亦被剪掉一块皮肤导致伤口发炎，店家至今仍不肯负责。

律师指涉违约及侵权

事件曝光后在网上引起热议，涉事宠物店老板随即退还贾女士先前充值的1,000元人民币，并在电话中向媒体坦承是美容师操作失误，愿意承担医疗费及作出赔偿。虽然老板其后当面向贾女士致歉，但贾女士及其家人因其先前在声明中试图暗示「伤口已发黑、不确定是否新伤」的推卸态度，拒绝接受和解，并呼吁其他市民「避坑」。

北京市中闻律师事务所律师指出，宠物店因操作失误导致宠物身体受损，在法律上同时构成「违约责任」与「侵权责任」，涉事门店作为用人单位应当承担侵权赔偿责任，消费者可循法律途径向法院提起民事诉讼，以捍卫毛孩权益。