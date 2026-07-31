广东穗深城际铁路正式开通 白云宝安机场100分钟可直达︱附站点图

广东穗深城际铁路（竹料至新塘南）路段，今日（31日）12时正式开通运营。广州白云国际机场及深圳宝安国际机场从此将有直达轨道交通连接，最快100分钟就到。

深视新闻报道，穗深城际竹料至新塘南段全长48.2公里，新设钟落潭东、九佛、佛塱、新龙、镇龙、永宁北、永宁南等7座车站。除实现宝安机场和白云机场的直连外，新线路亦经过高铁广州新塘站、高铁虎门站等交通枢纽，进一步加强空铁联运，方便沿线市民旅客出行。

广东城际最新站点图。

此外，东莞西联络线已于7月27日正式通车营运，线路打通了「广惠城际」与「穗深城际」之间的轨道连接。广州地铁集团新增「深圳机场—琶洲、深圳机场—肇庆」的大站快车或特快列车交路，深圳机场到琶洲最快约1小时，深圳机场到肇庆最快约139分钟。

广州地铁集团党委宣传部媒体公关主任温美春介绍，新线路开通后，全线将串联起广州白云国际机场、中新广州知识城、增城开发区、深圳宝安国际机场等重要片区，加速构建广州东部纵向轨道交通骨干通道，进一步提速扩容广深「一小时生活圈」。