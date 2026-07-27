澳媒验221款「澳洲制」番茄产品 逾两成原料竟来自中国

澳洲广播公司（ABC）旗下调查节目《Four Corners》近日揭发当地多家知名食品品牌及连锁超市涉嫌标签误导，将多款原料产自中国的番茄制品标示为澳洲本土或使用意大利原材料的番茄酱。

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部份产品来自新疆

是次调查报道历时8个月，由曾与美国联邦调查局（FBI）、伦敦警察厅及国际刑警组织合作的法证实验室Source Certain负责。该实验室透过「微量元素分析」（TEA）及「稳定同位素比值分析」（SIRA）等技术，可分析食品中由土壤、水源及气候留下的化学指纹，以验证产品真实产地。

实验室共对39个品牌、共221款加工番茄产品（包括番茄酱、番茄膏及番茄粒）进行盲测。结果显示，22%的产品未通过原产地检测，且证实全数源自中国，其中53%被追溯至新疆，其余则确认来自中国其他地区，另有6%的产品被列为需进一步检测。

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多个主流品牌涉事

检测结果指出，美国食品巨头Simplot旗下澳洲品牌Leggo's接受检测的33款番茄酱产品中有27款（约八成）未通过检测。此外，连锁超市Coles的意式番茄酱及其进口品牌Rosso Gargano，以及折扣超市Aldi自有品牌Remano的番茄酱亦未能通过原产地验证。

另一方面，Mutti、SPC、Woolworths、Providore D'Italia 及 Annalisa等品牌的番茄产品，以及Leggo's与Coles部分罐装番茄丁则顺利通过检测。

据ABC报道，Leggo's品牌的大多数番茄酱产品，包括罐装和瓶装产品，都被发现有误导性标签，强调产品原料来自澳洲农场。

涉事企业否认 强调供应链可追溯

面对调查结果，Aldi发言人发表声明否认指控，强调供应商已提供完整的文件证明，相关产品原料均来自意大利及澳洲。Coles发言人则表示，公司没有任何证据显示相关产品使用中国产番茄，坚决否认误导消费者或涉及食品欺诈，并宣布将委托独立机构重新检测。

Leggo's母公司Simplot亦否认测试结果，表示公司在整个供应链中具备完整的可追溯性及审计体系，有文件证明原料来自澳洲农场，但承认尚未进行法证鉴定。

