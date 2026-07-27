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厦门博士生骑共享单车突断电锁死 摔成十级伤残获赔¥21.5万

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更新时间：09:13 2026-07-27 HKT
发布时间：09:13 2026-07-27 HKT

骑行共享单车突然断电锁死！福建厦门一间大学在读博士生小李，去年骑行哈啰校园助力车前往实验室途中，突遭断电落锁，车身侧翻倾倒后，重重砸在右腿，导致骨折、十字韧带完全断裂、半月板撕裂，鉴定为十级伤残。

一开始提出赔数百元

尽管哈啰平台认可小李受伤与车辆故障存在关联，但双方未就赔偿达成一致。近日经当地法院诉前调解，上海哈啰普惠科技有限公司同意一次性赔付小李21.5万元人民币。

内地「信号新闻」引述小李表示，一开始，哈啰方面提出通过骑行附带保险赔付数百元；后续又提议等他完成全部康复治疗、做完伤残鉴定后再统一计算赔偿金额。考虑到治疗周期较长，小李拒绝了这个方案，双方协商无果。

去年12月，小李向当地法院递交民事起诉状，向哈啰申索医疗费、残疾赔偿金、误工费、精神损害抚慰金、鉴定费等各项损失合计264549元人民币。

谈及一年多的维权过程，小李感慨取证相当艰难，因为能够完整记录车辆运行状态、故障发生时间、骑行轨迹的后台数据，全部由哈啰平台单方掌控。事发后，交警部门曾多次试图调取后台日志，但始终未能获取相关数据。

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