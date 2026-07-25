中美关系︱传习近平9月访美 美媒：北京或无视特朗普推新关税︱分析

中美关系在阴晴不定的局势中迎来新一轮波动。继美国总统特朗普（Donald Trump）今年五月访华后，近日有消息指，国家主席习近平将于今年九月展开访美行程。然而与此同时，特朗普政府再度祭出关税重拳，宣布以「强迫劳动」为由，根据《1974年贸易法》第301条，向全球六十个贸易伙伴征收介乎百分之十至十二点五的新关税，其中针对中国商品加征高达百分之十二点五的新关税。

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美国对钢铝衍生产品有重大需求。路透社

各国汽车制造商重视美国市场。美联社

特朗普再向各国收取关税。美联社

特朗普去年4月宣布对全球逾百国征收对等关税。路透社

此举为两国关系与即将到来的元首会晤增添不明朗因素。不过有分析指出，该措施虽然会引起北京当局不满，但未必会促使中方采取实质性的报复行动。

中方反对单边措施

据美媒估算，在最新关税政策调整后，中国商品面临的美国有效关税税率将达22.2%，较先前的制度微升1.4%。这项新关税将正式取代已于七月二十四日到期的全球10%基准关税。

针对美方的新举措，外交部发言人林剑在周五（24日）的例行记者会上重申，中方一贯坚决反对任何形式的单边关税措施。然而，当被媒体问及中方会否采取相应的反制或报复措施时，林剑并未作出直接回应。

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专家：预期北京保持克制

台湾《中时新闻网》引述经济学人资讯社（EIU）经济分析师徐天辰（Tianchen Xu）的观点指出：「北京当然会口头表达对此类关税措施的强烈反对，但预期这一次中国不会采取实质性的报复行动。」

分析指出，中美这两个全球最大经济体之间的紧张关系近期正逐渐缓和，这很大程度上得益于双方在关税战中达成阶段性的停火协议。在去年冲突最为激烈时，美国曾一度将针对中国商品的关税大幅提高至最高145%。

随后，特朗普与习近平在南韩举行首脑会峰后，对外公布了一项为期一年的贸易停火协议。除非双方同意延长，否则该协议将于今年十一月到期。这项停火协议促使部分惩罚性关税、稀土出口限制，以及美方针对中国造船企业的调查暂停实施。

根据双方去年十月在马来西亚达成的协议，中国商品输美的有效关税曾维持在30%左右。其后，由于部分关税被美国最高法院裁定违法而推翻，实际税率有所下降。今年五月，中方曾明确表示，愿意接受美国关税提高至去年谈判所达成的水平，并将持续与美方保持磋商，以期延长关税休战安排。



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美媒亦对此分析指出：「美国政府此次转向新的关税制度，对中国整体关税水平的影响实际上十分有限。对于中国强大的出口机器而言，相关冲击几乎难以察觉；而对于中国整体的经济增长情势，大局亦没有改变。」

关税上限或维持在32%

然而，中美贸易关系仍面临其他潜在危机。美国政府目前仍同步推动多项贸易调查，其中包括检视各贸易伙伴是否存在制造业产能过剩的问题。目前尚不清楚该项调查何时会公布结果，亦无法确定若未来因此祭出新的惩罚性关税，会否与此次以「强迫劳动调查」为依据的新关税叠加实施。

徐天辰表示：「美国终究还是会对全球加征更多关税，这也包括中国在内。」但他认为，华府不太可能单单针对中国进行极端打击，并会将对华的整体有效关税维持在32%以下。这正是中国在先前的贸易谈判中，所表明可以承受的关税上限。

美占中国出口比重创新低

尽管中美紧张关系有所降温，但双方仍须面对科技出口限制、制裁以及其他依然存在的体制性障碍。目前，美国市场占中国总出口的比重已降至约百分之九的历史新低，仅为2017年至2018年贸易战爆发前高峰时期的一半左右。

此外，特朗普政府近来亦持续对中方是否严格遵守关税休战协议表示怀疑。美国贸易代表葛里尔（Stephen Vaughn）近日表示，北京在稀土出口方面的履约情况「并不完美」。

虽然双方已达成停火协议，但中国出口至美国的稀土磁铁数量仍远低于贸易战爆发前的水准。这表明两国在关键原材料领域的博弈与脱钩趋势依然在暗中持续。