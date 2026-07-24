AI短剧︱内地半年逾22万逾9成收视惨淡 千篇一律内容成致命伤

AI短剧近年呈现爆发式增长，但面临高产能、低流量与恐怖谷效应的瓶颈。据内地移动广告数据平台DataEye-ADX公布的数据，内地今年上半年新上线AI短剧超22.19万部，但播放量破亿的作品仅1055部（占比0.47%），破千万的作品约1.2万部（占比5.8%），也就是逾九成作品未能打响知名度，剧情、画风、角色设定等内容高度相似成为痛点。

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内容同质化严重

AI技术降低了创作门槛，吸引大批创作者涌入并带动产能激增，却也造成内容同质化严重。

内媒《澎湃新闻》引述业界分析指出，许多AI短剧在剧情内容、角色设定及画面风格上高度相似，加上AI生成的面容略显僵硬不自然，容易让观众产生排斥感。因此，相较于依靠演员表现力与精致制作的真人短剧，当前AI短剧要打造爆款的难度其实更高。

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成熟网文推动流量

不过，部分改编自网文IP的AI漫剧则表现亮眼。例如《万妖图录》与《发配边关，罪妻开荒养出战神》均已更新至第八季，前者登上红果平台首部热度破亿作品，后者在抖音播放量更突破41亿。这类作品之所以能长线运营，主因是成熟网文自带完整世界观、丰富剧情与稳定人设，能有效弥补原创剧本单薄、难以持续连载的短板。

随著行业产能趋于饱和，赛道正面临竞争升级。2025年为AI短剧萌芽期，市场处于野蛮生长阶段；进入2026年，流量红利逐渐见顶，单靠 AI 制作技术已难以脱颖而出。

业界认为，未来除了打破内容千篇一律的困境、提升整体品质外，是否拥有知名IP、优质原创剧本及精准运镜等能力，将是决定创作能否爆红的关键。

