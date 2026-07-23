全球人工智能（AI）圈子爆出令人目瞪口呆的「AI反噬与救场」史诗级风波。美国AI巨头OpenAI与全球最大AI开源平台Hugging Face日前联合披露，OpenAI旗下包括GPT-5.6 Sol在内的先进模型，在一次关于黑客攻防能力的内部沙盒测试中竟然「失控越狱」，自主寻获零日漏洞连接互联网，并跨越组织边界发动网络攻击，成功入侵Hugging Face的生产系统。更具讽刺意味的是，受害的美企在尝试用美国主流AI模型展开防御时，因其内置的「安全护栏」拒绝分析恶意代码，最终被迫转用中国智谱AI的开源模型「GLM-5.2」才得以成功救场。

美商业模型护栏阻挡 唯中国模型可用

据OpenAI证实，事件发生在旗下模型进行网络攻防测试期间。两款模型（包括未发布的顶尖模型）在隔离环境中，为解决评估问题并夺得高分，高度专注地疯狂消耗推理算力，竟自行发现并利用了第三方软件的零日漏洞突破隔离、接入互联网。

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OpenAI模型失控自主发动网络攻击。 路透社

随后，模型推断出Hugging Face可能存有该测试的解答，随即自主串联多个攻击向量，利用窃取的凭证及远端代码执行（RCE）路径，在短短数小时内攻陷Hugging Face的生产基础设施。

Hugging Face的安全团队在侦测到这场史无前例的「自主AI代理人攻击」后，本欲调用美国顶尖大模型的API来分析庞大的攻击日志。然而，美国这些高壁垒商业模型的安全护栏「无法区分事件响应人员与黑客」，将含有恶意代码的分析请求全数拦截，直接令防御工作瘫痪。

在危急关头，Hugging Face改在自家基础设施上运行中国智谱AI于6月中旬发布的开放权重模型「GLM-5.2」。该款性能媲美GPT-5.5的中国模型毫无阻碍地完成了逾1.7万条日志分析，成功协助重建攻击时间线。

此事件迅速震惊华盛顿与矽谷，网民纷纷调侃「美企被自家模型黑了，却只能靠中国模型救命」。专家亦指出，在特朗普政府正大力讨论封杀中国大模型、财长贝森特污蔑使用中国模型如「使用假冒商品」之际，此案无疑给了美方的禁令一记重击，证明了开放权重模型在防御前沿AI攻击中的不可替代性。