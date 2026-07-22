全球最强护照︱新加坡免签192目的地夺冠 香港排14台湾34位中国是……

英国恒理环球顾问事务所（Henley & Partners）公布《2026亨利护照指数》20周年报告，新加坡以免签证可到192个目的地，蝉联「全球最强护照」。香港以免签174个目的地排第14位，是两岸三地最强护照。

排名榜首三位全属亚洲国家

反映护照便利程度的《亨利护照指数》，20年过去，前列位置的排名已大不相同，2006年时，美国与丹麦、芬兰并列全球第一，成为全球最通行的护照，但美国最新排名则跌至第10位，与冰岛并列。

美国护照目前免签地的数目有180个，较2006年多50个，但其他国家进步更大，现时已有36个国家或地区的免签地数量较美国多。

最新指数，三甲全是亚洲国家，第1位新加坡，其护照可免签证到192个目的地；亚军日本，则可以免签到188个国家或地区，与南韩并列亚军。

华人地区方面，香港成为最佳护照，在排名榜中名列14，可免签证前往174个国家或地区；台湾则以免签134个目的地，排名34位；中国则免签往83个目的地，排名第60位。





2026最强护照：