Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球最强护照︱新加坡免签192目的地夺冠 香港排14台湾34位中国是……

即时中国
更新时间：13:36 2026-07-22 HKT
发布时间：13:36 2026-07-22 HKT

英国恒理环球顾问事务所（Henley & Partners）公布《2026亨利护照指数》20周年报告，新加坡以免签证可到192个目的地，蝉联「全球最强护照」。香港以免签174个目的地排第14位，是两岸三地最强护照。

排名榜首三位全属亚洲国家

反映护照便利程度的《亨利护照指数》，20年过去，前列位置的排名已大不相同，2006年时，美国与丹麦、芬兰并列全球第一，成为全球最通行的护照，但美国最新排名则跌至第10位，与冰岛并列。

美国护照目前免签地的数目有180个，较2006年多50个，但其他国家进步更大，现时已有36个国家或地区的免签地数量较美国多。

最新指数，三甲全是亚洲国家，第1位新加坡，其护照可免签证到192个目的地；亚军日本，则可以免签到188个国家或地区，与南韩并列亚军。

华人地区方面，香港成为最佳护照，在排名榜中名列14，可免签证前往174个国家或地区；台湾则以免签134个目的地，排名34位；中国则免签往83个目的地，排名第60位。


2026最强护照

国家或地区 2026排位 免签目的地数目
新加坡 1 192
日本 2 188
南韩 3 188
阿联酋 4 188
瑞士 5 187
比利时 6 186
丹麦 7 186
芬兰 8 186
法国 9 186
德国 10 186
香港 14 174
台湾 34 134
中国 60 83

 

 

 

 

最Hit
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
1小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
21小时前
打风︱「红霞」风暴形成中 天文台最新一报：周六周日广东沿岸风势颇大 AI料闯港400公里机会高？
打风︱「红霞」风暴形成中 天文台最新一报：周六周日广东沿岸风势颇大 AI料闯港400公里机会高？
社会
3小时前
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长开大口叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：嫁女定卖女呀
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：人口贩卖嚟
生活百科
22小时前
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
即时中国
8小时前
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
04:49
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
影视圈
16小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
打工仔压力爆煲「做做下嘢喺度喊」决心裸辞 网民分享求职市道现况掀热议｜Juicy叮
打工仔压力爆煲「做做下嘢喺度喊」决心裸辞 网民分享求职市道现况掀热议｜Juicy叮
时事热话
6小时前
国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻
国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻
投资理财
9小时前