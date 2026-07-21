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北上注意︱深圳地铁「逢包必检」安检塞爆 混乱间有乘客撞倒职员

即时中国
更新时间：13:32 2026-07-21 HKT
发布时间：13:32 2026-07-21 HKT

7月20日至21日期间，深圳多名网友反映地铁因安检措施升级，导致早晚高峰时段各通道出现长龙，现场秩序繁忙。

有乘客因赶时间未守秩序

其中，21日有影片显示，深圳碧海湾地铁站因排队等候时间过长，部份拥挤的人群出现冲过安检口的情况，期间一名安检人员被撞倒在地。

21日，有一名深圳地铁安检人员被撞倒在地。
21日，有一名深圳地铁安检人员被撞倒在地。

对此，辖区轨道交通派出所工作人员回应表示，由于地铁实施了更严格的安检措施，导致安检通道积压大量排队乘客。部份乘客因赶时间未能遵守现场秩序，才引发挤压撞倒安检员的意外。目前该名被撞倒的安检人员身体并无大碍。警方随后表示，将根据现场实际情况科学调配警力，并持续加强地铁站内的安保维护。

而昨日（20日）有不少深圳网友在社交平台发帖，质问「今天深圳地铁怎么了？」、「现场非常混乱！」。网友大多是反映深圳市地铁进站安检处秩序混乱、大排长龙。由于昨日适逢周一上班日，加上天降暴雨，有网友透露现场一度有数百人被堵在安检通道，质疑地铁当局在实施新安检政策后未做好应对措施。

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事实上，深圳地铁曾于19 日发布提醒，宣布自昨日（20日）起调整安检模式，实行进站安检「全覆盖」。新规定下，所有随身行李物品均须通过安检机进行过机查验，且每位乘客进站时，亦须配合工作人员使用手持安检设备进行人身安全检查。

对于首日出现的拥堵情况，地铁方面表示，目前正值暑期，外地游客打卡与本地家庭亲子游的客流增加，叠加周一早晚高峰的通勤人流，多股客流集中涌入地铁站，导致全线人流量大幅增加。为全方位保障乘客出行安全，故采取更严格的安检措施。

深圳地铁温馨提醒，市民出行前请合理规划路线，并提前预留充足的进站时间，以免耽误行程；进站乘车时请自觉有序排队，主动配合安检工作，共同维护顺畅高效的乘车秩序。

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