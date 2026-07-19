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英国国有化英钢 华企大股东斥强吞资产践踏国际法治

即时中国
更新时间：17:20 2026-07-19 HKT
发布时间：17:20 2026-07-19 HKT

日前，英国政府于7月中旬通过立法，正式将中国敬业集团旗下的英国钢铁公司（British Steel，下称英钢）全面国有化。中方对此表示强烈不满，批评英方「强取豪夺」，并表明已启动双边投资协定程序追讨赔偿。

敬业实现「不裁一员 不欠一薪」

英国钢铁公司在斯肯索普的工厂。
英国钢铁公司在斯肯索普的工厂。

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针对此次被强行收归国有，敬业钢铁有限公司于7月19日发布郑重声明，认为敬业对英钢及英国钢铁工业贡献巨大。 敬业2020年收购英钢，仅花一年，便通过内部改革与营运优化实现扭亏为盈。而在过去五年间，敬业持续投入巨额资金升级装备、革新技术，并足额纳税，为当地创造数万个就业岗位。其间面对疫情、英国脱欧、俄乌战争及通胀飙升等多重考验，敬业实现「不裁一员、不欠一薪」。

同时，敬业集团也批评英国政府背信弃义，强吞资产。 英国政府自收购以来，从「承诺共同投入」变成「拒不兑现」，最终发展为「强行接管」与「全面国有化」，完全罔顾敬业的持续投资，且仅愿提供几乎为零的补偿。此举公然践踏国际法治，将严重损害英国的国际信誉并打击全球投资者信心。

敬业最后更强调，表明将保留一切法律权利，依法追偿到底。

回顾2020年3月，英钢濒临破产，敬业集团以约5,300万至7,000万英镑依法收购，并承诺投入巨额资金。2024年，因应欧洲能源成本飙涨，厂房面临巨额亏损。敬业集团提出关闭老旧高炉转型电弧炉的计划，但遭英国政府拒绝，双方协商破裂。

实际上，英国钢铁公司（British Steel）作为英格兰仅存的原生钢生产商，对英国至关重要。该公司总部位于斯肯索普（Scunthorpe），其高炉不仅保障了国家安全，还维护了交通网络及重大基建项目的供应链，并支撑著数以千计的就业岗位。

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