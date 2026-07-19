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C919下月执飞首条国际航线 北京至蒙古乌兰巴托

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更新时间：10:00 2026-07-19 HKT
发布时间：10:00 2026-07-19 HKT

新华社报道，自8月12日起，国航北京至蒙古国首都乌兰巴托航线将由国产大飞机C919执飞，这条航线将成为C919执飞的首条国际航线。

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此航线计划每日执飞1个往返航班。去程航班15:00由北京首都机场起飞，17:15抵达乌兰巴托。回程航班18:30由乌兰巴托起飞，20:35抵达北京首都机场。

目前，旅客已可在中国国航APP等渠道购买这条航线的客票。

C919是首架国产大型飞机，由国资背景的中国商飞开发，是中国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。客机采用单通道窄体布局，有158至168个座位，航程4075至5555公里，与空中巴士A320、波音737机型级别相同。C919研发项目在2007年立项，2017年首飞。

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