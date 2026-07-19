官方斥「预告」落马自媒体「炒腐」 指少数公职人员违规泄密经网络转卖

官方新华社旗下杂志《半月谈》前日发表调查报道指，内地一些自媒体帐号以「挂简历」、谐音暗语等方式，提前「预告」官员落马，有的甚至夸大贪腐情节、编造绯闻轶事以博取流量。报道指，这些讯息的源头往往来自体制内部，被少数公职人员违规泄露，再经网络群组层层转卖，部分「爆料」公众号向订阅者收取几十元至399元不等的费用。报道形容这是靠「炒腐」赚钱的「黑灰产业链」，「破坏了党和政府相关工作的严肃性」。

根据《半月谈》报道，「官员简历」刚挂出来两天，官方通报随之而来，这种精准「卡点」的讯息发布，在网上并非孤例。去年7月6日，某微信公众号发布湖北省政协原副主席周先旺的详细简历。两天后，中央纪委国家监委网站正式公布其落马的消息。报道称，此类「预告」讯息往往采用谐音、代称、简历发布等隐晦方式，乍看并没有甚么新内容，但仔细琢磨就能看出其想要传递的讯息。

炒作落马女性官员「养男宠」

报道称，一些自媒体还热衷在官员落马后编排绯闻轶事，夸大贪腐情节。某微信公众号在贵阳市一名女厅级干部落马后，发布题为《被指「养男宠」与「道德败坏」：揭秘3名贵阳女性「市领导」的升迁之路》的文章，将贵阳市落马的3名女性官员串联炒作，内容低俗离奇。据了解，贵州等地的公安部门针对以上情况展开「清网」专项行动，重点核查了一些帐号，相关帐号已关停。

报道称，当微信公众号帐号被关停后，部分运营者转移至短视频平台。今年4月24日，短视频平台有帐号以漫画、文字等形式发布贵州省妇联原主席涂妍的消息。5天后，贵州省纪委监委官宣涂妍被查。

报道引述受访人士认为，这些所谓的「权威消息」、「重磅讯息」泄露反腐相关讯息，「破坏了党和政府相关工作的严肃性」。一位办案人员表示，近年反腐工作取得明显成效，一些所谓的内部讯息被加工后发布，可能会引发不良舆论解读。

报道直指体制内人员是消息传播源头。经调查发现，自去年8月以来，贵阳市某局机关党委一级主任科员段某伙同6名亲属，运营「知XXXX」「政XX」「简XXX」等9个微信公众号，通过发布「官员简历」来暗示该官员的提拔、落马等讯息，以此获取经济收益。西部某市某局工作人员注册「黔XXX」微信公众号，频繁发布「官员简历」影射官员提拔或落马，引发网民热议。

办案人员称，官员落马或调动的讯息流出后，会在一些软件的聊天群中传播，新加入群的人需缴纳一定费用。「每一个公众号背后都有3、4个群，这些初级群费用比较低，几十元即可，新群入群费用则比较贵，有的要399元」。

发「简历」不属泄露国家秘密行为

一位办案人员称，网民在微信公众号发布「官员简历」不属于编造谣言或者泄露国家秘密行为。此外，对夸大落马官员贪腐情节、编撰绯闻轶事等行为，公安机关同样无权率先辟谣，因为警方不掌握相关落马官员的具体犯罪事实。

不过报道引述受访专家提到「健全纪警联动机制」，并举例贵州等地纪检监察机关与公安部门建立讯息共享和协同机制，纪检监察机关及时认定讯息真伪并公开辟谣，公安部门则第一时间跟进溯源打击。

调查发现，自去年8月以来，贵阳市某局机关党委一级主任科员段某伙同6名亲属，运营9个微信公众号，通过发布「官员简历」来暗示该官员的提拔、落马等讯息，以此获取经济收益。



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