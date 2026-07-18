广东女捏造「长期性侵」送父入狱 二审出庭认诬告求改判无罪

广东省清远市爆出一宗震惊全国的「女儿诬告父亲性侵」罕见伦理奇案！一名16岁少女因不满父亲严格管教，竟报假案谎称遭父亲长期强暴及猥亵，导致父亲在一审被重判无期徒刑。案件上诉至二审迎来惊天逆转，现年18岁的女儿主动出庭作证并当庭翻供，承认所有指控均属捏造诬告，并写信恳求法官给予改过机会。案件目前仍在二审阶段，尚未宣判。

拍拖遭棒打鸳鸯不忿报复

据《华商报》报道，涉案的周晓艺（化名）自初中起便学会抽烟喝酒，性格偏激，曾确诊青少年情绪障碍及重度抑郁。2024年6月，16岁的周晓艺因将男友带回家被父亲撞破，父亲怒斥并扬言「要打死那个男的」，导致二人分手。她心生怨恨且渴望搬出家里，竟向警方报假案指控遭父亲性侵。

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检方随后指控其父周大明（化名）自2015年起多次猥亵及强奸女儿。尽管警方对床垫及被单进行的DNA鉴定结果均与父亲无关，且辩方律师强调无客观物证，清远市中级法院一审仍采信女方口供，于2025年8月以强奸罪及猥亵儿童罪，重判周大明无期徒刑。

女儿愿承担所有过错

周大明不服上诉。在今年4月由广东省高级法院审理的二审中，已成年的周晓艺主动出庭，向合议庭承认一审陈述全属捏造。她坦言报案动机是为了脱离家庭管束，并在庭后向法官提交亲笔信及澄清影片。她在信中痛心写道：「我所犯下的错误大得令人痛苦，让父亲在狱中煎熬。我愿意承担所有过错，恳请法官给我一个改正的机会。」二审判决结果备受社会各界高度关注。