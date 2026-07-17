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realme宣布退出中国市场 用家赞高性价超越小米

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更新时间：09:34 2026-07-17 HKT
发布时间：09:34 2026-07-17 HKT

内地手机市场竞争激烈。内地手机品牌realme（真我）副总裁、中国区总裁徐起周四（16日）在微博发文，宣布realme真我手机在中国市场暂停产品更新：realme将按下中国市场的暂停键。消息震惊业界及用家，相关词条立刻冲上热搜第一，引发网友关注。

针对售后问题，徐起表示真我现有机型的后续销售、售后质保将由OPPO官方团队全面接手。至于系统更新，下一代ColorOS发布后，realme用户可以在收到更新提示时，更新至ColorOS系统。徐起更在帖文中，形容这是理性的转身。

去年占全球市场11%

经济观察报报道，7月16日，OPPO方面确认了子品牌全球产品策略：未来realme新品将聚焦海外市场，在中国市场暂停产品更新；一加（oneplus）主力发展中国市场，暂停在欧洲和北美发布新品，此外一加在印度市场的产品更新保持不变。realme和一加新品未来都会聚焦游戏和性能赛道。

realme原本是OPPO的海外子品牌。创立于‌2018年5月4日‌（宣布独立），初期主要面向印度等海外市场，于‌2019年‌正式进入国内市场。realme曾以极高性价比被封为「超小米」，主打亲民价格。

2026年1月，存储涨价周期下，OPPO宣布内部品牌战略调整，realme是被调整的品牌之一。OPPO宣布，为进一步协同作战、整合资源，realme将回归OPPO，成为旗下子品牌。在此之前，realme品牌、管理、市场均独立运作。2025年全年，OPPO全球市场份额11%，位居第四。


 

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