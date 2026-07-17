海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血

湖南有家庭专程到上海，登上「海洋光谱号」到南韩旅游，原定5日4夜的邮轮之旅，首晚便犯血光之灾，有3岁男童如厕时，马桶盖疑因海浪影响落下，重重直拍中孩童的阴茎，鲜血滴满裤，未来或要接受全身麻醉的手术。伤者家属抱怨指，常遇风浪的邮轮，马桶没有缓冲器，对幼童有很大隐患。

马桶盖没有缓冲器

「荔枝新闻」报道，湖南杨先生6月时，一家七口到上海，搭乘皇家加勒比邮轮「海洋光谱号」到韩国仁川，展开5天4晚的亲子游。

杨先生3岁的外甥，在邮轮首晚，去厕所时被突然落下的马桶盖，击中阴茎受伤。他指，「当时孩子下体流了很多血，我姐姐在旁边，但根本来不及反应。」

杨先生说，当晚海上风浪较大，邮轮很摇晃，但洗手间的马桶盖却没有缓冲器，加上仰角可能也不足，导致盖子突然落下。

可能要接受全麻手术

事发后，杨先生一家第一时间将孩子送往医务室，驻船医生诊断为生殖器钝挫伤。整个行程也变成全员照顾受伤外甥，完全浪费了邮轮之旅。

回国后，杨先生带孩子做了全面检查，医生检查发现包皮口周围皮下淤血，龟头无法外露，诊断结果为包茎。记者了解到，包茎指的是包皮口狭窄或者包皮内层与龟头黏在一起，分为先天存在的生理性包茎和后天受伤导致的病理性包茎。

医生向杨先生表示，孩子比较小，如果做手术需要全麻，可能会有风险，建议先观察。杨先生说：「这两天发现孩子因为尿道口狭窄，排尿困难，后续可能还要再次就医和接受手术。」

行程结束后，杨先生一直在和皇家加勒比邮轮所属营运公司协商后续赔偿事宜，邮轮公司回复邮件称：「经过调查，马桶座圈及其盖板功能正常，并不存在缺陷。并表示听到孩子母亲说，自己可能不慎触碰了座圈，才导致其落下，所以邮轮方面无法承担相关责任并提供赔偿。」对此，杨先生无法接受，并要求邮轮公司提供证据。

针对杨先生的讲述 ，记者联络上皇家加勒比邮轮的客服人员，工作人员表示，已将记录并反馈至处理专员，截至发稿前，暂未回复。

杨先生认为，海上邮轮风浪大，船身摇晃经常发生，而卫生间的马桶盖没有缓冲器，存在重大安全隐患。「这个邮轮是主打亲子类型，卫生间却没有任何警示标语，马桶盖很容易砸伤小朋友。」

据了解，涉事邮轮归属地为塞浦路斯，杨先生已向当地海事部门投诉此事，后续也将通过法律途径维权。