美众议院通过2027拨款法案 含约40亿对台军援优先交付防卫物资

美国联邦众议院于7月15日全体会议上，以217票对209票通过了「2027财政年度国家安全、国务院及相关计划拨款法案」（The National Security, Department of State, and Related Programs Appropriations Act）。其中内容就包括支持台湾参与多边组织，以及在对外军事融资计划下，对台提供5亿美元（约40亿港元）的援助。

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法案预算较上财年减少约6%

根据众议院拨款委员会发布的新闻稿，该法案提供的预算总计473.2亿美元，较2026财政年度减少了26.9亿美元（约6%），充分反映了「美国优先」的政策议程。

众议院拨款委员会主席科尔（Tom Cole）在会中强调，这项法案坚定地与美国的朋友站在一起，与对手划清界线，但也同时提高了美国对伙伴的期望，「当共同承担责任时，同盟关系才最为强健、持久」。

在涉台部分，法案文本明确规定，在「对外军事融资计划」（Foreign Military Financing Program）项目下，应提供不少于5亿美元的资金用于对台援助。法案并要求美国国务卿应与国防部长协调，将交付台湾的防卫物资与服务列为优先事项。

此外，在「国家安全投资计划」（National Security Investment Programs）项下，也拨款不少于400万美元，供美国在台协会（AIT）负责执行的「全球合作暨训练架构」（GCTF）使用。

对外援助与「挺台度」挂钩

值得注意的是，法案亦规定，美国国务卿在评估给予外国政府援助时，应将该国「在联合国的投票是否符合美国利益」，以及「是否支持台湾以观察员身分参与多边机构」列为考量因素。

而根据美国法规，该法案在众议院通过后，仍需经参议院通过一致版本，最终交由总统签署，方能正式成为法律。