云南游︱古城民宿「内卷」低至¥50一晚 老板百万投资宁60万蚀让

内地一度热播的刘亦菲主演的电视剧《去有风的地方》，令取景地云南大理的旅游业曾急速升温，民宿一房难求。如今，大理古城人气减退，甚至有民宿推出50元（人民币）一晚救亡，但业内的入住率仍然追不回高峰期的80%，有业者指今年能有50%入住率已很好。

业者：百人查询只2人订房

中国新闻周刊、新浪民旅指南等，大理旅游早几年，一到暑假网红民宿便「爆房」，即使房价较淡季贵两、三倍仍预订一空。但今年，这些网红民宿，却只敢把房价最多加一倍，甚至有部份价钱与淡季时差不多。

报道指，大理民宿一般都会有80%以上的入住率，民宿平日售价200多元/晚，暑假原本涨至500多元，但今年因生意不佳，入住率不足五成。有民宿老板透露，每日的社交媒体咨询量约100人，最终成交仅1到2单。

民宿为了生存，选择了减价内卷，大理古城部分民宿推出不带空调、含早餐的大床房，最低售价仅50元一晚。

推不带冷气方案

有酒旅从业者表示，此类房源多位于古城核心区外，房间面积小、设施简陋，缺乏干湿分离卫浴等。

《中国新闻周刊》报道指，大理民宿行业在2021年到2025年间急速发展，民宿数量增长约2.5倍，同期游客增幅仅为40%左右，供给增长速度几乎是游客增长的近四倍。截至2025年底，大理全州正常经营民宿7007家，房间6.83万间，床位10.32万张。

由于超过95%民宿的风格也很类同，没有特点，容易令旅客审美疲劳。种种原因令大理旅客下滑，有民宿老板表示，投资近200万元经营民宿，最后仅以80万出售。另外有90后创业者，投入100多万元，苦撑两年后，只能以60多万元转手。

新浪文旅指南认为，大理民宿价格战将长期化，直到行业出清完成。