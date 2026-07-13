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浙江中女肚凸凸以为怀孕 医生取出50颗子宫肌瘤

即时中国
更新时间：09:50 2026-07-13 HKT
发布时间：09:50 2026-07-13 HKT

浙江杭州有中年女子见腹部不断隆起，初以为中年发福，后来见不断肚子胀大，以为自己怀孕，到医院检查，却发现腹内密密麻麻长满了子宫肌瘤，医生总共取出50颗子宫肌瘤。

据「健康杭州」消息，42岁的王女士20年前，曾查出有子宫肌瘤，因体积小、无症状，经两年复查未明显变化便放松了警惕。

至日前，王女士因体形日渐圆润，特别是腹部不断隆起，令起初怀疑自己中年发福的她，觉得异常以为自己怀孕了，于是到杭州市妇女儿童医疗集团钱江院区（杭州市妇产科医院）求医。

医疗团队检查后发现，王女士并没有怀孕，腹部隆起也不是发福的赘肉，而是密密麻麻长满了子宫肌瘤。

由于子宫肌瘤数量多、体积大，医疗团队最终以全麻腹腔镜下子宫肌瘤剔除术，剔除肌瘤整整50颗，最大一颗直径达8厘米。

目前，王女士恢复良好，已顺利出院。

医生提醒，子宫肌瘤早期多无症状，确诊后应遵医嘱定期复查。控制高脂高糖饮食、慎用雌激素补品、保持情绪平稳、每年妇科超声检查，有助降低风险。

 
 
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