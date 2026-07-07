世界杯2026︱网传佛得角约战中国国足被拒? 足协辟谣：从未收到正式邀请

近日，网络上有传世界杯黑马佛得角邀中国国足进行友谊赛，但遭国足婉拒。针对相关传闻，中国足协今天（7月7日）发表澄清声明，还原「造谣」过程。

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中国足协还原「造谣」过程。微博

还原「造谣」过程

足协指出，中国驻佛得角大使馆曾于6月23日口头转达，佛得角足协有意来华举办友谊赛，惟截至7月7日17时，足协从未收到对方的正式书面函件或后续回复，因此绝不存在「收到邀约后予以拒绝」的情况。

目前，中国国家男子足球队正全力备战2027年沙特亚洲杯，所有热身赛均围绕备战需求展开，但足协强调，始终对与佛得角及各国足协的赛事交流保持开放态度。

「乐意访华」变「约战遭拒」

中国足协同时还原了网络传闻的演变过程，指出该风波纯属媒体与社交平台层层渲染所致。事件源于6月25日佛得角足协副主席的一次访问，当时其仅表示「若收到正式邀请，非常乐意访华比赛」。

然而两日后，多家媒体在转述时将语气调整为「佛得角足协计划与中国队安排友赛」；至6月29日，报道更被进一步夸大为「佛得角足协正式宣布世界杯后访华约战国足」。

随着传闻持续发酵，进入7月后，社交平台上最终演变成国足「婉拒」参赛的虚假话题。

「批评国足」自带流量

不少网民指出，网路上只要牵涉到中国国家足球队（国足）的话题，往往会引来大量刻意「带风向」的言论，全因「批评国足」本身自带流量。对此，有网民愤怒表示，「能不能告一批人，天天盯著足球造谣抹黑」。

亦有网民从发展角度呼吁保护球队，认为「现在是青少年足球刚刚有点成绩，由弱转强的关键阶段，一定要营造好的舆论环境，一味谩骂都是不想让中国足球好的。」

同时，部分网民也建议官方应采取法律行动，直言「有些媒体该告就告吧。 只要有一句国足的负面消息，那评论区节奏都被带得起飞了」。