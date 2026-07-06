受贿22亿元破纪录 南京经开区贪官杨有林判死

江苏省常州市中级人民法院今日（6日）一审宣判南京经济技术开发区管委会原常务副主任杨有林受贿、贪污、行贿、挪用公款、滥用职权、洗钱案。涉案金额高达22亿元（人民币，下同），杨有林被判死刑，并没收个人全部财产。杨有林当庭认罪。

根据公开资料，杨有林受贿22.14亿元，是新中国司法公开裁判案中，单一受贿罪金额最高纪录。此前的「纪录保持者」为中国华融原董事长赖小民受贿17.88亿元，当年法院明确称其为建国以来受贿金额最大案件。

经审理查明：杨有林自1993年起长期在南京担任多职，并利用职务之便，为相关单位和个人在承接工程、企业经营、土地出让、资金周转等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合22.14亿多元。

杨有林还伙同他人骗取财政资金，挪用国有公司资金，违规安排土地拆迁建设等，数罪并罚。法院称，虽然杨有林揭发他人犯罪行为，具有立功表现，但综合其所犯受贿罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，不足以对其从轻处罚。