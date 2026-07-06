深圳大鹏拟向任性「驴友」追偿救援费 每人每日¥180网民直呼太便宜

户外救援不再免费？深圳大鹏新区近日拟出台野山救援追偿新规，驴友（户外活动爱好者）擅爬野山的救援费用需自行承担，其中包括社会救援劳务费每人每日180元（人民币，下同）、餐费上限100元等。大批网民纷纷表示支持，认为追偿机制合情合理，甚至直言收费太低。大鹏新区拥有多条热门户外线路，近年驴友遇险频发，2023年曾为救70岁登山者搜寻1个月，仅餐饮就花费10万多元，公共救援资源耗损极大。

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去年山地救援198宗救412人

内地《中国新闻周刊》报道，今年5月，刚来深圳务工的小刘和女伴被困大鹏鹅公村山野未开发区域，多部门展开一场4小时「海陆空」救援。期间为靠近礁石，租用了租金2000多元的民间船只。不过，获救后的小刘无法支付租船费用，只能承担数百元，其余部分其以担任3天志愿者「公益代偿」。小刘需在鹅公村登山口向每位登山者递上安全提示卡。

6月28日至29日，大鹏新区救援人员在排牙山、南澳马料河等未开发区域，亦接连开展两场救援，成功救出5名被困人员。相关部门根据《中华人民共和国旅游法》《广东省旅游条例》等规定追偿。其中有获救者承担5000元救援费用，还有人以参与志愿服务「代偿」。

大鹏新区依山傍海，近年遇险事件频发。据大鹏新区应急管理局数据，仅去年就处置山地救援198宗，出动救援人员3465人次救助412人。

6月11日，大鹏新区发布《户外登山涉险及追偿管理办法》征求意见稿，明确旅行者违规进入未开发、未开放区域遇险，相关救援主体可以向他们追偿费用。

此前，北京已有多个户外遇险高发地区，出台类似办法，但多未明晰具体费用。大鹏新区进一步明确了劳务、交通、食宿和装备等费用标准，如劳务费按8小时计算单位工日，每工日180元；餐费每天不超100元；装备费参考租赁价格。

频繁救援耗费大量公共资源

大鹏新区工作人员介绍，费用标准来自《广东省灾害事故应急救援补偿办法》，追偿只针对参与救援的社会力量，暂不包括军队、武警、消防和其他事业单位队伍。长期以来，频繁救援耗费大量公共资源，也带来财政负担，「有些救援要租用企业的直升机，1个航时就是2万块钱」。

对此，清华大学慈善研究院副院长贾西津认为，公共资源须用于公共支出，「如果为了某些人自己的过失承担费用，则可能激励更多人不对自己负责」。

大鹏新区工作人员介绍，费用标准来自《广东省灾害事故应急救援补偿办法》，追偿只针对参与救援的社会力量，暂不包括军队、武警、消防和其他事业单位队伍。