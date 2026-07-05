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新疆自驾游︱一家三口遇山洪 母子落车遭卷走失踪8天遗体寻获

即时中国
更新时间：22:03 2026-07-05 HKT
发布时间：22:03 2026-07-05 HKT

今年6月28日，一对来自江苏苏州的母子在新疆昌吉州呼图壁县S101省道雀尔沟段不幸被山洪泥石流卷走。直至今日（5日）傍晚，失联妇人的闺蜜刘女士向媒体证实，搜救人员已寻获两人的遗体。

刘女士透露，今日下午5时许，搜救队伍先于事发路段下游的水库中寻获母亲的遗体；约20分钟后，刚过生日的11岁儿子遗体亦相继被寻获。

两遗体发现相差约20分钟

车辆被沙泥冲落泄洪沟。红星新闻
车辆被沙泥冲落泄洪沟。红星新闻
当日先落车的母子不幸被洪水卷走。红星新目
当日先落车的母子不幸被洪水卷走。红星新目
搜救人员发现一条破烂牛仔裤。红星新闻
搜救人员发现一条破烂牛仔裤。红星新闻

悲剧发生当日下午，来自江苏苏州的王先生驾驶私家车，载同妻子及十一岁的儿子沿被誉为「网红公路」的新疆S101省道进行自驾游。当车辆行驶至呼图壁县雀尔沟镇境内时，当地突降暴雨并引发山洪。王先生驾车驶入一处漫水路段时，车辆因路面湿滑而失控打滑，随即被汹涌的泥水推向路旁深达十多米的泄洪沟。

据悉，车辆被洪水冲至公路边缘后，妻儿先开门下车，王先生则留在驾驶席设法稳住车身。然而，当王先生随后下车时，其妻儿已不知所终。

现场后方一名吊车司机目击惨剧发生的全过程。他表示，男童在下车后瞬间被急流冲走，母亲见状随即上前施救，惟同样不幸被卷入洪流。由于当时有前方车辆阻挡，旁人根本无法及时施救，最终酿成无法挽回的悲剧。

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