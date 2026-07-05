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神舟二十三号︱港产太空人黎家盈完成出舱安装天韵相机 与两太空人齐品尝焗蛋糕︱有片

即时中国
更新时间：13:20 2026-07-05 HKT
发布时间：13:17 2026-07-05 HKT

首位「港产航天员」黎家盈日前在中国太空站，与神舟二十三号两名航天员朱杨柱、张志远紧密协作，顺利完成组装、测试及出舱安装「天韵相机」的太空任务。

该款由香港科技大学牵头研制的尖端仪器，不仅是首项成功登上中国太空站的香港科学载荷，更是全球首款「轻小型、高分辨率」二氧化碳与甲烷点源协同探测仪，能从太空精准测量温室气体，为全球绿色减碳提供强大的科研数据支持。

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与队友太空「烤蛋糕」

在上周的任务中，黎家盈等三名航天员与地面科研人员通力合作，克服失重环境挑战，完成繁复的相机组装并稳妥安装于舱外。

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除紧张的科研任务，黎家盈在太空站的日常生活亦趣味十足，继上次在太空站成功「烤南瓜」引发全港热议后，她今次再度大展厨艺，与队友朱杨柱、张志远一同在太空「烤蛋糕」品尝，庆祝任务圆满成功。

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