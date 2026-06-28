AI短剧冲击｜30岁「霸总」许鹏无戏可拍返乡摆摊卖菜 曾一天拍戏16小时

中国短剧行业正经历一场由人工智能（AI）引发的剧烈震荡。曾凭借「霸总」形象走红的30岁男演员许鹏，近日自曝因AI短剧冲击导致无戏可拍，已返回山东农村老家，跟随爷爷在集市摆摊卖菜。许鹏的遭遇并非孤例，AI技术正以前所未有的速度重塑整个影视产业生态。

一个月内满档变无戏拍

据多家内地媒体报道，许鹏是科班出身的演员，毕业于中央戏剧学院，曾参演《且试天下》、《一念关山》等长剧。2025年，短剧市场爆发，他在粉丝建议下转型拍摄短剧，凭借扎实的表演功底和外形条件，一连拿下多部短剧男主角，工作满档时每天拍摄15、16个小时。

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本年首季AI短剧占比逾95%

然而行业变化来得比想像更快。报道指出，2026年第一季度，全行业上线微短剧约12.8万部，其中AI微短剧约12.2万部，占比超过95%。由于AI演员的冲击，许鹏从档期不断到无戏可拍，仅一个月。2026年3月，他拍完最后一部短剧后，收拾行李离开浙江横店，回到山东农村老家。

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坦然面对人生转场

回乡后，许鹏骑上家中的电动三轮车，拉著爷爷种的大葱、豆芽、洋葱等农产品到集市贩卖。他站在车厢里，戴著防晒面罩，在太阳底下一句一句吆喝叫卖。得知他回老家卖菜，有亲戚表示不解，也有粉丝找过来合影。

许鹏对此表现得相当坦然，他表示：「演员只是一份职业，没戏拍就换一份工作谋生，靠双手踏实赚钱，没有过不去的坎儿。」他又称：「在我看来人生没有退圈，只有换场，即使换了行业身份，我也依旧是我，没什么不一样。」

AI短剧冲击200万就业岗位

许鹏的遭遇只是冰山一角。BBC中文近日报道指出，AI短剧正在冲击短剧产业约200万个就业岗位。从前当红短剧演员日薪可达两万元人民币，如今降到1200元都难以找到演出机会。

AI技术从剧本生成、角色建模到后期剪辑全面渗透制作流程，一部AI短剧数日便能完成，成本不足真人拍摄的十分之一。片场从巨大的影棚压缩到一台电脑上，所需人手从四五十人减少到仅需四五人。许鹏受访时表示，未来计划一边经营演员培训班，一边持续创作真人短剧，期望能坚持最初的梦想。