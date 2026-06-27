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中国观察：温州「数口精」 诞高考数学全国唯一满分

即时中国
更新时间：09:50 2026-06-27 HKT
发布时间：09:50 2026-06-27 HKT

浙江温州商人常被形容为「数口精」、善于理财、商业嗅觉敏锐。原来温州人数学真的非常了得。全国高考成绩近日揭晓，来自温州乐清市知临中学的徐可，数学科取得150分满分，据称是全国唯一。

今年高考数学题被公认达到「怪兽级」难度，对于这个奇迹般的喜讯，该校老师和家长激动不已，但徐可接受采访时语气平静地说：「因为考完试后我就估了分，心里大致有数，感觉有可能拿到满分，所以今天没有非常意外。」

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徐可自小对数学感兴趣，计数对他来说就是简单而朴素的过程，没有给自己设定过名次或分数。2025年全国中学生数学联赛中，徐可拿下浙江赛区一等奖。今年初，他通过清华大学「丘成桐数学英才班」招生考试，率先被预录。

翻查资料，温州数学人才辈出，近百年来从温州走出的数学学者、教授超过200人，如姜立夫、苏步青、谷超豪、方德植、徐贤修、徐桂芳、白正国等。曾经全国主要大学中三分一的数学系主任是温州人。2003年，国际最高数学成就沃尔夫奖得主、中国科学院外籍院士、著名数学家陈省身在访问温州时，欣然题写「数学家之乡」。

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值得注意的是，国务院总理李强的家乡温州瑞安县，就被形容为温州「数学萌芽的原点」。有百多年校史的瑞安中学，校长陈良明说，瑞安中学最重要的贡献就是培养了温州乃至中国较早一批数学人才。

2012年，温州建起「温州数学名人馆」，免费向公众开放。对于为甚么温州会出这么多数学家？展馆人员说，清末民初，温州与国内外海上交通往来频繁，日本和欧美的现代数学传入中国，第一时间便到达温州。肯动脑筋的温州青年较多选择这一学科，在外求学的温州人回乡后大多从事数学教育工作，从而使数学之花在温州生根发芽。

纪晓华 

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