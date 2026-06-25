美国人工智能公司Anthropic近日致函美国国会，指控中国科技巨头阿里巴巴透过大规模虚假帐户，非法提取其旗下AI模型Claude的核心能力。Anthropic形容这是该公司迄今为止遭遇的最大规模「蒸馏攻击」，事件引发市场关注，阿里巴巴美国存托凭证（ADR）周三（24日）收跌2.73%，报99.80美元，连续第七个交易日下跌。

涉近2.5万假帐户

据Anthropic于6月10日致美国参议院银行委员会的信函披露，与阿里巴巴及其旗下AI实验室「通义千问」（Qwen）有关联的操作者，于今年4月22日至6月5日期间，透过近2.5万个虚假帐户，与Claude模型进行约2,880万次交互，借此绕过使用限制并搜集模型输出内容。

Anthropic指控阿里巴巴发动「蒸馏攻击」非法获取Claude模型能力。 路透社

Anthropic指出，此次攻击针对Claude在软件工程、代理式推理（Agentic Reasoning）及长程任务等方面的先进能力，这些正是该公司最具商业价值的功能。

什么是「蒸馏攻击」？

所谓「蒸馏攻击」（Distillation Attack），是指利用性能更强大、成本昂贵的AI模型的输出结果，来训练规模较小的模型，从而降低开发成本。这种技术能让开发者以较低成本复制先进AI模型的部分能力。

Anthropic指控阿里巴巴透过「对抗式蒸馏」（Adversarial Distillation），未经授权取得美国AI模型成果，再重新包装成自家产品，以缩短研发时间并降低训练成本。

截稿前，阿里巴巴尚未就相关指控作出公开置评。受消息影响，阿里巴巴ADR周三下跌2.73%，报99.80美元，创2025年4月8日以来近15个月新低。

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华府酝酿立法制裁

Anthropic在信中警告，若中国AI实验室透过大量帐户绕过存取限制，取得美国前沿模型能力，将加速中国在AI技术领域的追赶步伐。该公司敦促特朗普政府采取更严格的技术与监管措施，防堵美国AI技术遭竞争对手大规模撷取。

美国国会正酝酿进一步立法，共和党参议员Bill Hagerty与民主党参议员Andy Kim计划提出修正案，授权政府将利用美国AI模型输出内容训练竞争产品的中国企业列入黑名单或实施制裁。

值得注意的是，美国国防部本月8日已将阿里巴巴列入「中国军事企业」黑名单，阿里巴巴已就此向美国法院提告，要求撤销相关认定。